الرئيس السيسي يصل إلى مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الفجر وافتتاح أعمال تطويره| فيديو

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الفجر وافتتاح المرحلة الثانية من تطوير المسجد، بعد انتهاء أعمال التطوير التي استمرت لعدة أشهر.

مقام السيدة نفيسة

وخلال عملية التطوير والصيانة، كان مقام السيدة نفيسة مفتوحا للزيارة أمام الزوار، وكانت الصلوات ومنها التراويح تقام في الساحة الخارجية لـ المسجد.

وكان وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى، أجرى جولة بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، قبل شهر رمضان المبارك، وأشار إلى أن جميع المساجد أصبحت على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن.

وكان الرئيس السيسي، افتتح أعمال تطوير وترميم مسجد السيدة نفيسة، وكذلك مقام نفيسة العلوم في أغسطس 2023.

تطوير مسجد السيدة نفيسة يأتي ضمن خطة الدولة لتجديد وترميم المساجد التاريخية، خاصة التي تحظى بمكانة دينية لدى المصريين، وشملت أعمال التطوير ترميم الواجهات، وتحسين البنية التحتية، وتحديث أنظمة الإضاءة والصوتيات، مع الحفاظ على الطابع المعماري الإسلامي للمسجد.

ويحظى مسجد السيدة نفيسة بمكانة خاصة لدى المصريين، ويضم مقام السيدة نفيسة بنت الحسن، أحد أبرز الشخصيات في التاريخ الإسلامي، ويعد المسجد من المعالم الدينية المهمة التي تستقطب الزوار من مختلف أنحاء مصر والعالم الإسلامي.