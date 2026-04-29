قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية| شاهد
الصحة اللبنانية تعلن سقوط 5 شهداء و21 جريحا في غارة إسرائيلية جنوب البلاد
غدا.. الاحتفال بعيد العمال وتكريم عادل عبدالفضيل وصفية السيد
وزير الكهرباء : دعم جهود إنشاء سوق إقليمية تنافسية وفعالة بدول القارة
تراجع جماعي في أسعار الخضار اليوم.. قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالأسواق
مركز عالمي للطاقة الشمسية.. مصر تدعم إنشاء سوق إقليمية للكهرباء
هيئة الدواء المصرية تحصل على عضوية دستور الأدوية الأمريكي
توافق نيابي على مشروع تعديل قانون التأمينات بعد مراجعته بمجلس الشيوخ
سقوط من الطابق الـ15 يثير الغموض والتحقيقات جارية| شاهد عيان: صوت ارتطام قوي وصراخ أثارا فزع الأهالي
قرار عاجل من إدارة أبو النمرس التعليمية بنقل الطالب "ضحية الضرب والتنمر" لمدرسة أخرى
فرص عمل للمعلمين.. وزارة العمل تعلن وظائف جديدة بمدرسة لغات| تفاصيل
هروب المتسبب.. النيابة تفحص حادث بسمة وهبة أعلى محور 26 يوليو وتكلف لجنة مرورية بمعاينة السيارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

كيف أعادت صدمة الطاقة صياغة اقتصاد أوروبا؟ محلل أسواق مال يوضح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال ميشال صليبي، محلل أسواق المال، إن تأثير أزمة الطاقة لا يقتصر على منطقة اليورو فقط، بل يمتد إلى مختلف مناطق العالم بما فيها آسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الارتفاعات المفاجئة في أسعار الطاقة تنعكس بشكل مباشر على الاقتصادات العالمية.

وأوضح صليبي، خلال مداخلة في برنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي أحمد بشتو، أن أوروبا خصوصًا، لا تزال تعاني من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لا سيما في ملف الغاز الطبيعي والطاقة، وهو ما أدى إلى ضغوط تضخمية كبيرة أثّرت على الصناعات الأوروبية ومحاولات التعافي الاقتصادي في دول مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة ينعكس على تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد، ما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية وارتفاع احتمالات الركود التضخمي، وهو أحد أسوأ السيناريوهات الاقتصادية، في ظل محدودية أدوات البنك المركزي الأوروبي.

وأشار إلى أن الأسواق الأوروبية تواجه حالياً مزيجًا من التضخم المرتفع وتباطؤ النمو، لافتًا إلى أن الحلول المتاحة للمركزي الأوروبي تبدو محدودة، وقد تقتصر على تثبيت أسعار الفائدة مع بعض الأدوات المالية لدعم القطاعات الإنتاجية، إلى جانب سياسات ضريبية محفزة.

وفيما يتعلق بمستقبل أسعار النفط، ذكر صليبي أن تقديرات المؤسسات الدولية تشير إلى إمكانية بقاء الأسعار مرتفعة بنحو 24% حتى نهاية العام، حتى في حال تحسن الوضع الجيوسياسي، نظرًا لاستمرار تأثيرات الأزمة.
 

الطاقة أزمة الطاقة اليورو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

