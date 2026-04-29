رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

احذر اتباع نظام الطيبات لأنه خطر.. أطباء يوضحون

التدخين
التدخين
البهى عمرو

تشهد منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة انتشارًا واسعًا لمجموعة من الأفكار الصحية المثيرة للجدل، والتي تتناول أنماط الحياة اليومية مثل شرب المياه، وتناول السكر، والتدخين، وذلك ضمن ما يعرف بـ"نظام الطيبات". 

وقد أثارت هذه الآراء تباينًا كبيرًا بين مؤيدين يرونها أسلوبًا طبيعيًا للحياة، ومعارضين يشككون في مدى صحتها من الناحية العلمية.

وتكمن خطورة هذه الظاهرة في تأثيرها المباشر على سلوك الأفراد وصحتهم، خاصة في ظل غياب التحقق من المصادر العلمية الموثوقة، وأن الأطباء قالوا أن قلة المياه قد تسبب وفاة. 

ومن هنا تأتي أهمية هذا التقرير في تسليط الضوء على هذه الادعاءات، وتحليلها استنادًا إلى أسس علمية دقيقة.

الدكتور خيري عبد الدايم

وقد أكد الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء الأسبق، أن تناول السكر الأبيض يجب أن يكون في حدود ضيقة، موضحًا أن الزيادة في تناول أي شيء تنقلب إلى عكسها، وأن السكر الأبيض من المواد الضارة، وأيضًا نظام الطيبات به أشياء غير صحيحة.

وقال نقيب الأطباء الأسبق، خلال حواره ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان» تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، إنه ضد من ينصح بتناول كميات كبيرة من السكر لحماية المخ من الأمراض، وليس كما يُقال إن على الشخص تناول 15 ملعقة سكر.

وأضاف أن من الأشياء الخطيرة أيضًا التدخين، مؤكدًا أن تناول الشخص للسجائر يجعله مدمنًا، وأن الدخان يدخل الجسم ويصبح الإنسان مرتبطًا بالتدخين ولا يستطيع التوقف عنه.

وأشار إلى أن السجائر ليست هواءً يدخل ويخرج من الجسم، بل إن الدخان وما به من سموم يدخل إلى دم الإنسان؛ لذلك على المواطنين عدم اتباع نصائح غير صحيحة صادرة عن أي شخص.

 

فيما أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن السهر من الأشياء الضارة بالجسم، وأن طول السهر يقصر من العمر؛ ولذلك جعل الله الليل للنوم، وقال: «وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا».

وقال العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، إن العطش يمثل الدرجة الأولى من درجات الجفاف، ولذلك على المواطن أن يشرب الماء طوال اليوم حتى يُجدِّد الخلايا.


ولفت إلى أن الماء يمثل 60% من جسم الإنسان و90% من الدم، وأن الشخص الذي لا يشرب ماءً كثيرًا يتعرض لأمراض؛ ولذلك على المواطنين تناول المياه بشكل مستمر.

وأضاف أن الأطفال في سن صغيرة لا يشعرون بالعطش؛ لذلك علينا أن نعرض عليهم الماء بشكل مستمر، وأن كبار السن أيضًا يجب أن نعرض عليهم الماء بشكل مستمر.
 

في السياق نفسه، أكد الدكتور وليد شوقي، الباحث بكلية الطب جامعة نيون، أن نظام الطيبات به أشياء خطيرة، وأن من الأمور الغريبة القول إن مرض السرطان يتم علاجه بدون أدوية، وهو أمر خطير، كما أن امتناع المواطنين عن تناول الدجاج والبيض واللبن من الأمور غير الصحيحة.

وأضاف الباحث بكلية الطب بجامعة نيون، خلال مداخلة من أمريكا ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان» تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه لا يتحدث عن أشياء خاصة بحياة الدكتور الراحل ضياء العوضي، لكنه يتحدث عن أنظمة يُوجَّه بها المواطنون وقد تتسبب في أضرار صحية.

نظام الطيبات

ولفت إلى أن الطبيب الذي يوصي بنصائح الراحل العوضي ونظام الطيبات يكون مشاركًا في جريمة؛ لأن جسم الإنسان لا يمكن الاستغناء فيه عن الماء، ولا عن اللبن، ولا عن البيض، لكن قد يتوقف الشخص عن تناول الفول لأسباب تتعلق بالقولون.

وأشار إلى أن من الأمور الخطيرة حديث الراحل بأن السكر مهما ارتفع فهو أمر جيد، وأن تناول كميات كبيرة من السكر مفيد للمخ؛ لذلك ينصح المواطنين بعدم اتباع أشياء غير صحيحة.

