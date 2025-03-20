الصحة بغزة: 710 شهداء وأكثر من 900 جريح بعد استئناف العمليات العسكرية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن متحدث وزارة الصحة بغزة، أعلن وصول 710 شهداء وأكثر من 900 جريح إلى مستشفيات القطاع بعد استئناف العمليات العسكرية.



وأوضح أن العديد من الجرحى استشهدوا بسبب تعذر تقديم الرعاية الطبية العاجلة نتيجة نقص المعدات والأدوية الأساسية،وأن 70% من المصابين من فئة الأطفال والنساء ومعظم إصاباتهم خطيرة.



وتبادل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة و الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الرؤى حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المشتركة للبلدين لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله الثلاث.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الطرفين، حيث بحثا سبل تنسيق المواقف للترويج للخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والعمل المشترك لحشد الدعم للخطة، فضلًا عن التنسيق بين الجانبين في إطار الإعداد لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة.

وتوافق الوزيران على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين البلدين لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة، والعمل المشترك من أجل تدشين تسوية سياسية تضمن استقرار الإقليم بشكل مستديم من خلال إقامة الدولة الفلسطينية كحل نهائي للنزاع الإقليمي.