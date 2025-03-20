زلابيانو طور سيناء: المواطنون يكسرون صيامهم على الزلابية وهي أساس الحلويات

تعد الزلابية والقطايف والكنافة أهم حلويات رمضان الأكثر إقبالا عليها خلال شهر رمضان.

ورصدت كاميرا “صدى البلد” الإخباري، طريقة صنع الزلابية وحلويات رمضان التي يعشقها المواطنون في مدينة طور سيناء.

وقال الشيف صادق عباس الملقب بـ زلابيانو طور سيناء، إن رمضان شهر الخير للجميع والجميع يقبل على شراء الزلابية والحلويات الشرقية إذ أن الصائم يحتاج لبعض السكريات بعد صوم ساعات طويلة طوال النهار، مضيفا أن الزلابيه هي الأساس في حلويات رمضان .

وأوضح عباس، أن الأسعار كما هي مثل العام الماضي ولم ترفع خلال شهر رمضان رغم الإقبال على شراء الحلويات وـن يبيع للزبون بأي سعر يحتاجه.

وأضاف عباس، أن بعض الناس يفطرون على الزلابية في رمضان وأنه يعمل طوال الشهر منذ الصباح الباكر لإعداد وتجهيز الزلابية.

وتعيش مدينة طور سيناء، أجواء روحانية طوال شهر رمضان الكريم حيث تنتشر موائد الرحمن وتلاوة القرآن في المساجد والباعة في الشوارع وتنتشر اعمال الخير.