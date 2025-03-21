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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في أسوان اليوم 21 رمضان

أذان الفجر
أذان الفجر
محمد عبد الفتاح

نستعرض عبر "صدى البلد" مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة الموافق 21 رمضان، حيث يبحث عنها الكثير من المواطنين.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة الموافق 21/3/2025 على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:30 صباحاً .

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 5:52 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:56 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:22 عصراً.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 5:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:13 مساءً.

أذان الفجر 

وكانت هناك استعدادات مكثفة قامت بها محافظة أسوان لإستقبال شهر رمضان المبارك من خلال إفتتاح سلسلة من المعارض التي تم إقامتها تحت شعار "أهلاً رمضان" بتخفيضات وصلت إلى 30% على كافة السلع الغذائية والأساسية والإستراتيجية .

موعد أذان المغرب فى أسوان.. اليوم

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وقام اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان بافتتاح سلسلة المعارض فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة ، وأقل من مثيلاتها فى الأسواق، مع مراعاة جودة المنتج ورضاء المواطن عن توافر السلع الأساسية والغذائية التى يحتاجها خلال شهر رمضان الكريم.

وأكد أهالى أسوان أن معارض " أهلاً رمضان " فى محافظة أسوان ساهمت فى توافر السلع الأساسية من المنتجات الغذائية والاستهلاكية التى يحتاجها المواطن خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، بشكل كبير يلبى طلبات وإقبال المواطنين على الشراء خلال هذه الفترة وبأسعار تنافسية أقل من مثيلاتها فى الأسواق الخارجية.

وأضافوا أن هذه التخفيضات ساهمت أيضاً فى زيادة الإقبال على معارض أهلاً رمضان، ومع زيادة الإقبال توسعت محافظة أسوان فى افتتاح هذه المعارض لتكون متاحة فى المدن والمراكز المختلفة فى أسوان، بعد أن وصل إجمالى ما تم افتتاحه من معارض لـ29 معرضاً. 

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