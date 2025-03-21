الدفاع الروسية: أسقطنا 43 مسيرة أوكرانية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الدفاع الروسية، قالت أسقطنا 43 مسيرة أوكرانية من بينها 34 فوق أراضي مقاطعة فولفوجراد.

كشف كيث كيلوج، المبعوث الخاص للبيت الأبيض إلى أوكرانيا، عن تفاصيل اللقاء الشهير الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي انتهى بشكل غير متوقع، بعد أن خرج الأخير عن النص المتفق عليه مسبقًا، وفقًا لما ذكره كيلوج في مداخلة هاتفية على برنامج إذاعي أمريكي.

بحسب كيلوج، فقد تم الاتفاق مع زيلينسكي على سيناريو محدد قبل الاجتماع، حيث كان من المفترض أن يشكر الشعب الأمريكي على الدعم المالي الذي بلغ 160 مليار دولار، مع الإشارة إلى دور دافعي الضرائب الأمريكيين في تقديم هذا الدعم.

وكان من المتوقع أن يُدلي بهذه التصريحات أمام الصحافة بعد اجتماعه مع ترامب، قبل أن ينتقل إلى تناول الغداء ثم عقد ندوة صحفية مشتركة.

لكن، وفقًا لكيلوج، لم يلتزم زيلينسكي بالخطة، بل بدأ بتقديم ملاحظات وانتقادات، وكأنه "يعطي دروسًا لترامب"، رغم أن الوفد الأمريكي حذّره من أن التعامل مع ترامب يختلف عن التعامل مع الرئيس السابق جو بايدن.