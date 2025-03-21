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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: مديرية العمل تسلم 42 عقد عمل منهم 17 لذوي الهمم

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
إيهاب عمر

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة قامت بتسليم عدد (42) عقد عمل، من بينهم (17) عقداً مخصصاً لذوي الهمم، وذلك بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص وذلك تحت رعاية الوزير محمد جبران، وزير القوى العاملة، في إطار جهود الدولة الرامية لتوفير فرص العمل وتسهيل دخول الفئات المختلفة إلى سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقاً لرؤية مصر 2030 وإستراتيجية التنمية المستدامة.

توفير فرص عمل 

وأشاد محافظ أسيوط بجهود مديرية العمل بالمحافظة بقيادة علي سيد وكيل الوزارة في التعاون مع الشركات والمؤسسات الخاصة لتوفير فرص عمل للشباب وتوفير بيئة عمل مناسبة للشباب وخاصة ذوي الهمم، مشيراً إلى أن تسليم هذه العقود لهذه الفئة يمثل خطوة مهمة نحو دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

وأكد المحافظ أهمية توفير فرص العمل في مختلف التخصصات والمجالات التي تشملها السوق المحلي، وذلك بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الخاصة المتواجدة في أسيوط، مؤكداً دعمه المستمر لجميع المبادرات تأتي في إطار إستراتيجية الدولة لتوفير فرص عمل لجميع الشباب، مع التأكيد على ضرورة توسيع دائرة فرص العمل للشباب من مختلف الفئات، خصوصاً في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الإهتمام في هذا المجال لتوفير فرص العمل وفقاً للمتطلبات الحالية.  

وأضاف أبوالنصر أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من الجهود المبذولة لدعم الإقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مباشرة للفئات الشابة، موضحاً أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بتوجيه دعم مستمر لقطاع الأعمال لتوفير بيئة مناسبة للإستثمار وتدريب الكوادر الشابة لتأهيلهم لسوق العمل ضمن خطة المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

أسيوط أخبار أسيوط أخبار المحافظات مديرية العمل بأسيوط فرص عمل ذوي الإعاقة القطاع الخاص

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