أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 22-3-2025

تشهد أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت استقرارًا ملحوظًا، حيث يظل المعدن النفيس خيارًا جذابًا لكل من المستثمرين والباحثين عن الأمان المالي.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 365.00 درهم إماراتي، بينما سجل الجنيه الذهب سعر 2592.00 درهم إماراتي. يعكس ذلك توازن السوق وتوجه المستثمرين المحليين والدوليين.

أسعار أعيرة الذهب المختلفة:

سعر الذهب عيار 24 سجل 365.00 درهم.

سعر الذهب عيار 22 سجل 338.00 درهم.

سعر الذهب عيار 21 سجل 324.00 درهم.

سعر الذهب عيار 18 سجل 277.75 درهم.

سعر الذهب عيار 14 سجل 215.00 درهم.

سعر الذهب عيار 12 سجل 184.25 درهم.

الذهب عيار 24 للمستثمرين

يعتبر عيار 24 الخيار الأول للمستثمرين بفضل نقاوته العالية، حيث سجل سعر 365.00 درهم إماراتي.

الذهب عيار 22 للجودة العالية

الذهب عيار 22، الذي يتميز بقيمته العالية وجودته، سجل اليوم 338.00 درهم إماراتي.

الذهب عيار 21 للأكثر شهرة

يعد عيار 21 الخيار الأكثر شيوعًا في الإمارات، حيث سجل سعرًا بلغ 324.00 درهم إماراتي.

الذهب عيار 18 للأناقة الاقتصادية

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن خيارات أقل تكلفة، فقد سجل الذهب عيار 18 سعر 277.75 درهم إماراتي.

الذهب عيار 14 للمجوهرات الخفيفة

عيار 14، الذي يناسب تصاميم المجوهرات البسيطة والخفيفة، بلغ سعره 215.00 درهم إماراتي.

الذهب عيار 12 الأقل تكلفة

يعتبر الذهب عيار 12 الأكثر اقتصادية، حيث سجل سعر 184.25 درهم إماراتي.