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أوقات الصلاة اليوم 22 رمضان.. اعرف موعد أذان المغرب وإفطارك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أوقات الصلاة اليوم 22 رمضان.. اعرف موعد أذان المغرب وإفطارك

اوقات الصلاة
اوقات الصلاة
أمل فوزي

لعل أهم أوقات الصلاة اليوم 22 رمضان موعد أذان الفجر والمغرب في مصر والدول العربية، فهي أكثر ما يبحث عنه الجميع في هذه اللحظات المباركة، حيث يشهد اليوم ثاني أيام العشر الأواخر من رمضان ، لذا نقدم اوقات الصلاة اليوم 22 رمضان ، في عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أوقات الصلاة اليوم 22 رمضان

نعرض فيما يلى اوقات الصلاة اليوم 22 رمضان، ثاني أيام العشر الأواخر من رمضان ، في عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

اوقات الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:39 ص
وقت الشروق 5:56 ص
موعد آذان الظهر 12:02 ص
موعد آذان العصر 30: 3 م
موعد آذان المغرب 6:08 م
موعد آذان العشاء 7:25 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:33 ص
وقت الشروق 6:01 ص
موعد آذان الظهر 12:07 م
موعد آذان العصر 3:35 م
موعد آذان المغرب 6:13 م
موعد آذان العشاء 7:32 م.

أوقات الصلاة في المنصورة

وقت صلاة الفجر 4:28
وقت الشروق 5:56 ص
موعد آذان الظهر 12:01 م
موعد آذان العصر 3:30 م
موعد آذان المغرب 6:07 م
موعد آذان العشاء 7:26 م

مواقيت الصلاة في المحلة

وقت صلاة الفجر 4:29 ص
وقت الشروق 5:57 ص
موعد آذان الظهر 12:02 م
موعد آذان العصر 3:30 م
موعد آذان المغرب 6:08 م
موعد آذان العشاء 7:27 م

مواقيت الصلاة في قنا

وقت صلاة الفجر 4:27 ص
وقت الشروق 5:51 ص
موعد آذان الظهر 11:56 م
موعد آذان العصر 3:23 م
موعد آذان المغرب 6:01 م
موعد آذان العشاء 7:16 م

اوقات الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:25 ص
وقت الشروق 5:52 ص
موعد آذان الظهر 11:58 م
موعد آذان العصر 3:26 م
موعد آذان المغرب 6:04 م
موعد آذان العشاء 7:22 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:19 ص
وقت صلاة الشروق 5:44 ص
وقت صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 5:55 م
وقت صلاة العشاء 7:11 م.

اوقات الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:28
وقت صلاة الشروق 5:51 ص
وقت صلاة الظهر 11:55 ص
موعد آذان العصر 3:22 م
موعد آذان المغرب 6:00 م
موعد آذان العشاء 7:14

مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية في مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية في مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الإماراتية بأبو ظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة بمكة

موعد صلاة الفجر 5:07 ص
توقيت صلاة الظهر 12:28 م
موعد صلاة العصر 3:52 م
موعد صلاة المغرب 6:32 م
ميعاد صلاة العشاء 8:32 م

اوقات الصلاة بالمدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 5:06 ص
توقيت صلاة الظهر 12:29 م
موعد صلاة العصر 3:55 م
موعد صلاة المغرب 6:34 م
توقيت صلاة العشاء 8:34 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:37 ص
توقيت صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 3:27 م
ميعاد صلاة المغرب 6:05 م
موعد صلاة العشاء 8:05 م

اوقات الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 3:47
توقيت صلاة الظهر 11:41 م
ميعاد صلاة العصر 3:15 م
موعد صلاة المغرب 6:07
موعد صلاة العشاء 7:24 م

أوقات الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 5:06 ص
توقيت صلاة الظهر 12:29 م
موعد صلاة العصر 3:56 م
توقيت صلاة المغرب 6:34 م
موعد صلاة العشاء 8:04 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 5:00 ص
توقيت صلاة الظهر 12:24 م
موعد صلاة العصر 4:03 م
توقيت صلاة المغرب 6:41 م
موعد صلاة العشاء 8:00 م

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:30 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
ميعاد صلاة العصر 3:25 م
توقيت صلاة المغرب 6:03 م
مواقيت صلاة العشاء 7:33 م

ماذا يقال عند سماع الأذان

ورد فيه أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – أرشدنا إلى كلمات الدعاء بها عند سماع الأذان، يغفر الله -عز وجل- ذنوب قائلها، وهي : « أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا».

ورد عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ».

وفي الحديث دليل على مشروعية الترديد وراء المؤذن بهذا اللفظ ، وقال طائفة من العلماء السنة أن تقول كما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وتقول بعدها أشهد أن محمدًا رسول الله، رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا، مشيرًا إلى أن قوله «غفر له ما تقدم من ذنبه»: فيه دليل على سعة رحمة الله، فالذكر بعد الأذان يعد من مكفرات الذنوب، لذا أوصى -صلى الله عليه وسلم- بالدعاء عند سماع الأذان.

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