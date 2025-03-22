قتـ.لى وإصابات في هجمات روسية على مناطق أوكرانية

قال مسؤولون إن هجمات روسية أودت أمس الجمعة بحياة شخصين في مدينة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا وثلاثة آخرين شمال شرق البلاد، بحسب وكالة "رويترز".

وذكر حاكم منطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف في منشور على تطبيق تيليجرام، أن المدينة تعرضت للقصف أكثر من 10 مرات مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين.

وكان من بين المصابين رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر وامرأة في حالة حرجة.

وأظهرت صور نُشرت على الإنترنت فرق الإنقاذ وهي تمشط أنقاض المباني السكنية والمنازل التي تعرضت لأضرار جسيمة، حيث تحطمت واجهاتها ونوافذها مع اشتعال النيران وسط الركام.

وأفاد ممثلو الادعاء بأن القوات الروسية أسقطت ما لا يقل عن 6 قنابل موجهة على قرية كراسنوبيليا في منطقة سومي على الحدود الشمالية لأوكرانيا مع روسيا مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين على الأقل.

وأضافوا أن القوات الروسية أسقطت 3 قنابل على بلدة كوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، التي تعد محور التقدم الروسي المستمر غربا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وبين روسيايوري سليوسار‭ ‬القائم بعمل الحاكم الإقليمي لمدينة روستوف أون دون جنوب روسيا، أن طائرة مسيرة أوكرانية قصفت مبنى سكنيا بالمدينة مما أسفر عن إصابة شخصين، مضيفا أن الدفاعات الجوية دمرت عددا من الطائرات المسيرة.

من جانبه، قال ألكسندر جوسيف حاكم منطقة فورونيج بجنوب روسيا إنه تم تدمير أكثر من 10 طائرات مسيرة أوكرانية بالمنطقة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار أو إصابات.