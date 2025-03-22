اليوم هو ليلة 23 رمضان إحدى الليالي الوترية والتي يرجى ان تكون ليلة القدر هذه الليالي المباركة، وخاصة الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان، يتقرب المسلمون إلى الله بالدعاء والابتهال، راجين رحمته وفضله، وسائلين تيسير أمورهم وقضاء حوائجهم.

فليلة القدر هي ليلة خير من ألف شهر، تتنزل فيها الملائكة بالرحمات، ويستجاب فيها الدعاء، ويكتب فيها الخير لمن أخلص النية لله.

دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور

وحول الدعاء في هذه الليلة، أوضح الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، أن للمسلم أن يدعو الله بأي صيغة شاء، فباب الدعاء مفتوح، والله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ومن الأدعية المستحبة في هذه الليلة المباركة

دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور وقضاء الحوائج

"اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، وتدرك دعواتي حتى وإن لم أنطق بها، اللهم حقّق لي ما أتمنى، فأنت وحدك تعلم حاجتي، اللهم فوضتك أمري كله، فاجعل لي الخير حيث كان، واصرف عني كل سوء."

"اللهم اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا، وأفرحني بتحقيق ما أتمنى، اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في أهلي، ولا في مالي، وسهل عليّ كل أمر استثقلته نفسي."

"اللهم اجعلني من عبادك الذين شملتهم رحمتك في هذه الليلة، وكتبت لهم الخير، وأجبت دعاءهم، ورفعت عنهم البلاء، اللهم إني توكلت عليك، فأعنّي ووفقني، وأكرمني بتحقيق أمنياتي التي أخبرتك بها في خلوتي."

"اللهم دبر لي أمري، فإني لا أحسن التدبير، واختر لي ولا تخيرني، واقضِ لي حاجتي التي تعلمها أنت، فإني لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا إلا بإذنك."

"اللهم اجبر خاطري جبراً يليق بكرمك وعظمتك، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، وأسألك يا رب أن تستقيم حياتي، وألا أضيع في زحام الطريق، وألا أخير بين أحب أشيائي."

أدعية ليلة القدر للزواج وتيسير الأمور

"اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعفُ عني، اللهم اجبر خاطري، وارزقني الزوج الصالح الذي تقر به عيني، ويسعد به قلبي، ويكون عونًا لي في ديني ودنياي."

"اللهم لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين، ارزقني شريكًا صالحًا يعينني على عبادتك، ويكون سببًا لسعادتي في الدنيا والآخرة."

“اللهم اجعل لي في زواجي خيرًا، واكتب لي السعادة والاستقرار، وبارك لي فيمن اخترته واختارني، وأدم بيننا المحبة والمودة والرحمة.”

"يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك أن لا تصعب لي أمرًا، ولا تحرمني فرحةً، ولا تفضح لي سرًا، ولا تكسر لي ظهرًا، اللهم اقضِ لي حاجاتي التي لا أستطيع صياغتها في دعاء، فأنت أعلم مني بها وأقدر مني عليها."

"اللهم أرحني بعد التعب، وأسعدني بعد الحزن، وكافئني بعد الصبر، اللهم إني أعيذ قلبي من وحشة الدنيا وكدرها، وأطلب منك أن تزيل من قلبي كل خوف يسكنني، وكل ضعف يكسرني، وكل هم يبكيني."

"اللهم افتح لي أبواب الخير حيثما كان، وسخر لي من عبادك من يكون لي عونًا على طاعتك، وأبعد عني كل من يريد بي شرًا أو أذى."

"اللهم اجعلني من عبادك الذين ينالون رضاك، ويتنزل عليهم لطفك، واكتب لي الخير في هذه الليلة المباركة، وأعطني فوق ما أتمنى وأرجو."

ونسأل الله أن يجعل هذه الليلة بابًا للفرج والرحمة، وأن يرزقنا فيها الخير والقبول، وأن ييسر أمورنا، ويقضي حوائجنا، ويتقبل منا صالح الأعمال.