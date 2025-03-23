قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليمن.. قصف أمريكي جديد يستهدف الحوثيين في الحديدة
إصابة قائد البحرية الحوثية منصور السعادي في الغارات الأمريكية باليمن
حماس: لا طموح لدينا لإدارة غزة ونناقش مقترح ويتكوف
بأمر القانون.. حصول المرضى النفسيين على إجازة علاجية بشروط
محاكمة عاطل بتهمة سرقة موظفة بالإكراه في الظاهر.. الثلاثاء
زيزو في الأهلي.. حقيقة توقيع نجم الزمالك للأحمر والعقد المنتشر على السوشيال ميديا
استشهاد القيادي في حماس صلاح البردويل في غارة جنوبي قطاع غزة
سفيرة البحرين بمصر تهنئ جامعة الدول العربية بمناسبة مرور 80 عاما على تأسيسها
الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بكأس مصر لسيدات الكرة الطائرة
انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية بسبب هجوم روسي واسع
سقوط دنيا سمير غانم من الموتوسيكل في الحلقة 8 من عايشة الدور
إسرائيل تهدد بالتصعيد العسكري في بيروت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بأمر القانون.. حصول المرضى النفسيين على إجازة علاجية بشروط

مريض نفسي
مريض نفسي
أميرة خلف

منح قانون رعاية المرضى النفسيين، المريض النفسي الحق في حصوله على إجازة علاجية.

ونصت المادة 31 على أنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي.

وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازته؛ تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.

ولا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا لعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين، الأولى قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية، والثانية إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفي هاتين الحالتين؛ يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال 24 ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وقد نظم قانون رعاية المريض النفسي، اختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية، ونص القانون على أن يتولى المجلس القومي للصحة النفسية الآتي:

1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.

3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.

4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.

6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.

8 ـ يكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

قانون رعاية المرضى النفسيين المرضى النفسيين إجازة إجازة علاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف في الحكومة

خلال ساعات.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف في الحكومة

زيزو

بعد أنباء توقيعه لـ الأهلي.. شاهد أول رد فعل من زيزو على إنستجرام

احمد زيزو

صدي البلد يكشف حقيقة توقيع زيزو للاهلي

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 وموعد استطلاع هلال شوال

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 .. وموعد استطلاع هلال شوال

زيزو

رد فعل مفاجئ من عمرو الدردير بعد أنباء توقيع زيزو لـ الأهلي

موعد أول أيام عيد الفطر 2025

موعد أول أيام عيد الفطر 2025 .. الأحد فلكيا ودار الإفتاء تحدد العيد في هذا التوقيت

قبل عيد الفطر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ13 مليون من أصحاب المعاشات

قبل عيد الفطر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ13 مليون من أصحاب المعاشات

احذفها فورًا من هاتفك.. 12 تطبيقًا تصورك دون علمك وتسرق رسائل واتساب

احذفها فورًا من هاتفك.. 12 تطبيقًا تصورك دون علمك وتسرق رسائل واتساب

ترشيحاتنا

ملتقى رمضانيات نسائية

ملتقى رمضانيات نسائية بالجامع الأزهر يناقش ليلة القدر وإشراقاتها

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الأزهر للقضايا الإسلامية: كف الأذى أدنى حقوق الجار والكرم أعلاها.. صور

كلية اللغة العربية

رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفالية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود بتجديد اعتمادها.. صور

بالصور

احترس .. عادات لازم تبطلها لو بتتعالج من الأنيميا

الأنيميا
الأنيميا
الأنيميا

أبرزهم محسن جابر .. مدين يقيم عزومة إفطار بحضور صناع الموسيقى .. صور

من حفل إفطار الملحن مدين
من حفل إفطار الملحن مدين
من حفل إفطار الملحن مدين

طعمية محشية وفول بالخلطة وبطاطس بالجبنة.. أطباق سحور يوم 22 من رمضان

سحور يوم 22 من رمضان
سحور يوم 22 من رمضان
سحور يوم 22 من رمضان

مصطفى حجاج يشعل الأجواء في القاهرة الجديدة بحفل كامل العدد

مصطفي حجاج
مصطفي حجاج
مصطفي حجاج

فيديو

أحمد السقا

الحصان كان هيموتني .. أحمد السقا يكشف كواليس لأول مرة

المتهم

الرتش وقع من العربية.. القبض على سائق سيارة نقل بالقاهرة

اسما شريف منير

عوض ربنا.. أسما شريف منير تعلن ارتباطها رسميا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

المزيد