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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لام شمسية الحلقة 7: أمينة خليل تعلم بخيانة زوجها

أمينة خليل
أمينة خليل
نجلاء سليمان

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل لام شمسية، معرفة أمينة خليل بخيانة زوجها أحمد السعدني من رباب زوجة وسام.


 ودخلت أمينة خليل "نيللي" في حالة صدمة كبيرة بسبب الخبر التي تأكدت منه من زوجها في الوقت الذي يستعد فيه للتقدم والزواج من نهال.


ومازالت أمينة خليل تحاول معرفة سبب الأزمة الزوجية التي تعاني منها وسط حالة الكوابيس التي تعيشها بسبب خوفها على الطفل يوسف.


مسلسل لام شمسية يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة، من بينها العلاقات الزوجية غير الصحية، وأثرها السلبي على الأفراد والأسرة. كما يسلّط الضوء على قضية التحرش الجنسي بالأطفال، مؤكداً أهمية التوعية بهذه القضية رغم حساسيتها، لتفادي خلق صراعات نفسية واجتماعية قد تهدد استقرار العائلات.

مسلسل لام شمسية يضم عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، ويتكون من 15 حلقة.

أمينة خليل لام شمسية أحمد السعدني

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