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منة فضالي: دوري فى سيد الناس صعب..وعمرو سعد ابن بلد وجدع..ولا أتردد فى العمل مع محمد سامي l حوار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منة فضالي: دوري فى سيد الناس صعب..وعمرو سعد ابن بلد وجدع..ولا أتردد فى العمل مع محمد سامي l حوار

منة فضالي
منة فضالي
أحمد البهى

منة فضالي لـ صدي البلد :

البطولة المطلقة مسوؤلية والخطوة لم تاتيني بعد 

محمد سامي مخرج عبقري ويذكرنا بعاطف الطيب 

تخوض الفنانة منة فضالي الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل “ سيد الناس ” ، والذي تجسد ضمن أحداثه شخصية سماح الهواري ، ويعد هذا العمل هو تجديد للتعاون مع المخرج محمد سامي بعد ان حققا نجاحات سابقة  .. صدي البلد التقت بها فى حوار كشفت فيه عن تفاصيل العمل والدور . 

في البداية .. ما الذي جذبك فى مسلسل سيد الناس، لتخوضين الماراثون الرمضاني من خلاله ؟

من أهم العوامل التي شجعتني على المشاركة في مسلسل سيد الناس أنه التعاون الأول مع الفنان عمرو سعد، وكنت أتمنى العمل معه، كما أن العمل يضم كوكبة كبيرة من الفنانين، وهذا سبب آخر حمسني للمشاركة، خاصة أنني لم أعمل معهم من قبل ، كما كان السيناريو من أهم الأسباب لمشاركتي في العمل، فهو مكتوب بشكل رائع، وشخصيا  لا أتردد في العمل مع محمد سامي بل أحب التعاون معه، خاصة أن هناك كيمياء فنية تجمعني به وأرتاح في العمل معه، لذا فحين يعرض علي دورا أوافق على الفور، لثقتي أنه سيمنحني دورا مختلفا عما قدمت من قبل.

وكيف استعددتي لشخصية  سماح الهواري ؟

الاستعداد لدور سماح استغرق وقتا طويلا ، خاصة وأن الدور كان صعبًا ، وعقدت جلسات عمل مع المخرج محمد سامي والاستيلست حتى نخرج بالشكل الذي ظهرت به الشخصية ، وقد حرصت علي ان ترتدي الشخصية ملابس شيكك، ليظهر الشكل الواقعي وطبيعي لاهالي منطقة السبتية ، فهي تنتمي للحارة الشعبية وهن يرتدين ملابس شيك ومحتشمة . 

ماذا عن التعاون مع عمرو سعد لأول مرة ضمن أحداث مسلسل “ سيد الناس ”.. كيف كان ؟

العمل مع عمرو سعد  ممتع للغايه ، وأنا على  المستوي الشخصي أكن له معزة كبيرة ، خاصة وأنه يتميز بالطيبة والجدعنة كما أنه شخص مثقف وابن بلد وأتمنى تكرار التجربة .

فى رأيك ما أهم ما يميز محمد سامي ؟

محمد سامي مخرج متميز وعبقري، لأنه يخرج ويكتب ويقوم بعمل المونتاج ، ويكفي أنه يمنح إداء للممثلين ، فهو يذكرنا بالمخرج الراحل عاطف الطيب ، خاصة وان الممثل الذي يتعاون معه بخرج من أفضل إمكانياته الفنية .

ألم تراودك فكرة البطولة المطلقة حالياً ؟

خطوة البطولة المطلقة لم تاتيني بعد ، ولم أفكر فيها ،  ولا أعلم اذا ما كنت ساكون علي قدرها ان اتت ، ولكني احب دائما التواجد فى البطولة الجماعية ، او التواجد مع بطل أو نجمة كبيرة ، أري ان الفنان الذي يرغب فى البطولة المطلقة لابد وان يكون علي قدر مسؤوليتها ، ولكني راضية عن خطواتي .

منة فضالي الفنانة منة فضالي سيد الناس

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