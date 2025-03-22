ميرنا نور الدين تحذف صورها مع زوجها عبر إنستجرام

حذفت الفنانة ميرنا نور الدين الصور التي تجمعها بزوجها مدرب اللياقه البدنية ، عبر تطبيق انستجرام .

واحتفظ عمر عطية بمتابعه بزوجته ميرنا نور الدين ، الا ان حذف الصور اثار تكنهات البعض بوجود خلافات بينهم .

وتخوض الفنانة ميرنا نور الدين الماراثون الرمضاني بمسلسلين الاول في لحظة ، والذي تشارك في بطولته كل من نجلاء بدر و أحمد فهمي ، كما تشارك بمسلسل فهد البطل .

مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.



تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.