دور صعب .. منة فضالي تكشف تفاصيل استعدادها لـ سيد الناس l خاص

كشفت الفنانة منة فضالي عن تفاصيل استعدادها لدور سماح الهواري ، ضمن أحداث مسلسل سيد الناس .

وقالت منة فضالي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : الاستعداد لدور سماح استغرق وقتا طويلا ، خاصة وان الدور كان صعبًا ، وعقدت جلسات عمل مع المخرج محمد سامي والاستيلست حتي نخرج بالشكل الذي ظهرت به الشخصية .

واستكملت منة فضالي : حرصت علي ان ترتدي الشخصية ملابس شيكك ، ليظهر الشكل الواقعي وطبيعي لاهالي منطقة السبتية ، فهي تنتمي للحارة الشعبية وهن يرتدين ملابس شيك ومحتشمة .

أبطال مسلسل سيد الناس:

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .



قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور احداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الراجحي الذي يدخل في عداوة مع اشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

قنوات عرض مسلسل سيد الناس:

يعرض مسلسل سيد الناس علي عدد من القنوات الفضائية ومنها قناة mbc مصر وقناة mbc مصر دراما وقناة mbc العامة وقناة mbc العراق ، بالإضافة الي منصة شاهد الالكترونية .