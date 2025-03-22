ماجدة خير الله : يسرا اللوزي حافظت في لام شمسية على حالة التوتر المكتوم

أشادت الناقدة ماجدة خير الله بالفنانة يسرا اللوزي ، وأدائها في مسلسل “ لام شمسية ” .

وقالت ماجدة خير الله : يسرا اللوزي قدمت رد فعل مدهش، لم يستغرق لحظات، ولكنه يعبر عن حالة توتر وخوف شديد من زوجها وسام( محمد شاهين) الذي يبدو انه مسؤول عن حالتها النفسية المتردية.

وتابعت ماجدة خير الله : يسرا اللوزي استطاعت في كل مشاهدها ان تحافظ علي حالة التوتر المكتوم الذي يخفي قصه سوف تتكشف مع تصاعد الاحداث، لام شمسيه اخراج كريم الشناوي عن سيناريو لورشه سرد، يناقش مواضيع شائكه ومسكوت عنها تبدو مثل قنابل موقوته تجاهلها يمكن ان يدمر اسر تبدو آمنه ومستقره.

مسلسل لام شمسية يضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي. والتي تقوم فيه ياسمينا بدور زينة ابنة محمد شاهين ويسرا اللوزي في العمل.