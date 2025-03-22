علي السبع يكشف عن كواليس مشاركته في مسلسل أثينا .. خاص

تألق الفنان علي السبع في مسلسل اثينا و الذي تم عرضه في ماراثون دراما رمضان 2025.

قال الفنان علي السبع في لقاء خاص لـ صدى البلد " قدمت شخصية مروان في مسلسل أثينا مروان شخص ضحية لظروف كثير حصلت له بسبب اهله و ظروف صعبة عاشها.

واضاف علي السبع " شخصية مروان معقدة و بها تحد و هذا ما حمسني لكي أقوم بها.

وتابع السبع " مسلسل اثينا تجربة مهمة ، مسلسل يناقش قضية معاصرة مرتبطة بحياتنا اليومية ، و تأثير السوشيال ميديا علي المجتمع و الذكاء الاصطناعي ، كما أن المسلسل ناقش القضية الفلسطينية ، و المسلسل يتحدث عن الصحفي و أن الصحفي الميداني يجتهد في التغطية لكي يقدم الاحداث و يوصل الحقيقة دائما.

اختتم علي السبع " سعيد بالعمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون.

مسلسل "أثينا" بطولة: ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، محمود قابيل، سلوى محمد علي، نبيل عيسى، ودونا إمام ، جنا الاشقر ، جايدا منصور ، علي السبع ، شريف حافظ و احمد مجدي ، عدد كبير من النجوم

المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

https://youtube.com/shorts/In6_IbZyEa0?si=A0XkKMpPCMSAjcJm