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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

علي السبع يكشف عن كواليس مشاركته في مسلسل أثينا .. خاص

الفنان علي السبع
الفنان علي السبع
تصوير إبراهيم قنديل   -  
أوركيد سامي

تألق الفنان علي السبع في مسلسل اثينا و الذي تم عرضه في ماراثون دراما رمضان 2025.

قال الفنان علي السبع في لقاء خاص لـ صدى البلد " قدمت  شخصية مروان في مسلسل أثينا مروان شخص ضحية لظروف كثير حصلت له بسبب اهله و ظروف صعبة عاشها.

واضاف علي السبع " شخصية مروان معقدة و بها تحد و هذا ما حمسني لكي أقوم بها.

وتابع السبع  " مسلسل اثينا تجربة مهمة ، مسلسل يناقش قضية معاصرة مرتبطة بحياتنا اليومية ، و تأثير السوشيال ميديا علي المجتمع و الذكاء الاصطناعي ، كما أن المسلسل ناقش القضية الفلسطينية ، و المسلسل يتحدث عن الصحفي و أن الصحفي الميداني يجتهد في التغطية لكي يقدم الاحداث و يوصل الحقيقة دائما.

اختتم علي السبع " سعيد بالعمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون.

مسلسل "أثينا" بطولة: ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، محمود قابيل، سلوى محمد علي، نبيل عيسى، ودونا إمام ، جنا الاشقر ، جايدا منصور ، علي السبع ، شريف حافظ و احمد مجدي ،  عدد كبير من النجوم

المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

https://youtube.com/shorts/In6_IbZyEa0?si=A0XkKMpPCMSAjcJm

اخبار الفن نجوم الفن الفنان علي السبع علي السبع مسلسل اثينا

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