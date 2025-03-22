مصطفى الدمرداش يكشف كواليس مشاركته في مسلسل قلبي ومفتاحه

لفت الفنان المصري الشاب مصطفى الدمرداش الانظار وحاز اعجاب الجماهير في مسلسل قلبي ومفتاحه و الذي تم عرضه في ماراثون دراما رمضان 2025.

و قال مصطفى الدمرداش لـ صدى البلد ، قدمت شخصية نحله مساعد عم نصر بائع الطعمية ، شخصية بسيطة و جميلة ومؤثرة .

و تابع مصطفى الدمرداش " الذي حمسني للمشاركة في مسلسل قلبي ومفتاحه أن العمل من اخراج المخرج تامر محسن ، مخرج مبدع و سعيد بالعمل معه ، ترشيحي جاء من جلال كاستنج دايركور أسامة مصطفى ، و سعيد بالعمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها حب و ايجابية.



مسلسل "قلبي ومفتاحه" من بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبدالباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسما ابراهيم ، ومحمد عزب وسارة عبد الرحمن.

“قلبي ومفتاحه” من تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن ويتكون من 15 حلقة.