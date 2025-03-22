عايدة رياض قدمت الدور ببراعة..سلوى عثمان تكشف سبب اعتذارها عن قلبي ومفتاحه l فيديو

حلت الفنانة القديرة سلوى عثمان ضيفة على موقع صدي البلد ندوة تم تكريمها عن مسلسلها الرمضاني سيد الناس .

وكشف الفنانة القديرة سلوى عثمان في تصريحات خاصه لـ صدي البلد عن تفاصيل اعتذارها عن المشاركة في مسلسل قلبي ومفتاحه .

وقالت الفنانة سلوى عثمان : اضطريت للإعتذار عن مسلسل قلبي ومفتاحه بسبب ضيق الوقت ، حيث كنت قد تعاقدت علي المشاركة في مسلسل سيد الناس وبدأت تصوير أولي مشاهدي ، وكان من الصعب ان يتم تنسيق جدول مواعيد التصوير بين العملين .

واستكملت الفنانة القديرة سلوى عثمان : كان معروض علي دور والدة دياب ، ولكني لم اقرأ الدور او السيناريو فقد اعتذرت مبكرا بسبب ضيق الوقت ، بالفعل اثناء الاعتذار كنت اشعر بالندم بسبب رغبتي في العمل مع المخرج الكبير تامر محسن ، ولكن استحالة التنسيق بين مواعيد التصوير اضطرتني لذلك ، ورغم عدم مشاهدتي للعمل حتي الان ، ولكني علي يقين ان عايدة رياض فنانه قديرة وقدمت الدور علي احسن وجه .