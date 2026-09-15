مساعدات غزة تحت حصار العراقيل.. والضفة الغربية في مرمى الاعتقالات

في وقت تتواصل فيه الجهود الإنسانية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، تتصاعد العراقيل الإسرائيلية أمام دخول شاحنات الإغاثة عبر معبر كرم أبو سالم، بالتزامن مع استمرار استقبال مصر للمرضى والمصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في مستشفياتها. وفي الضفة الغربية، تتواصل حملات الاقتحام والمداهمة والاعتقال، وسط تصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين وتجريف الأراضي وهدم المنشآت، في مشهد يعكس اتساع نطاق المعاناة الإنسانية على أكثر من جبهة.

زياد قاسم: عراقيل إسرائيلية تواجه شاحنات القافلة 278 عند كرم أبو سالم

قال زياد قاسم، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن شاحنات محملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية، ضمن القافلة رقم 78 بعد الـ200 من قوافل «زاد العزة من مصر لغزة»، تحركت من الساحة الأمامية لمعبر رفح البري من الجانب المصري باتجاه منفذ كرم أبو سالم، وهو المنفذ الوحيد المخصص لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة.

عراقيل أمام دخول المساعدات

وأضاف قاسم، خلال تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الشاحنات تخضع في منفذ كرم أبو سالم لما يسمى بعملية التفتيش والمراجعة من جانب العناصر الأمنية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن جزءًا كبيرًا من الشاحنات التي تحركت خلال الساعات الأولى من اليوم لم يتم تفريغ ما تحمله من مساعدات، بما يعكس استمرار العراقيل والتعطيل في إدخال المساعدات إلى المدنيين داخل القطاع.

عودة مرضى فلسطينيين إلى القطاع

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى وصول دفعة جديدة من المرضى والمصابين الفلسطينيين الذين تلقوا العلاج داخل المستشفيات المصرية وتمكنوا من الخروج للعلاج خارج قطاع غزة بعد أحداث السابع من أكتوبر، متابعا أن العائدين أنهوا الإجراءات الورقية المتعلقة بعودتهم وانتقلوا إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، فيما يواصل الجانب المصري استقبال دفعات جديدة من المرضى والمصابين والجرحى لتلقي العلاج داخل المستشفيات المصرية وخارج القطاع.

ولاء السلامين: قوات الاحتلال تعتقل 30 فلسطينيًا وتواصل حملات المداهمة في الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 30 فلسطينيًا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية خلال حملة من المداهمات، مشيرة إلى استشهاد فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال أثناء مداهمة منزل زياد جابر، بعد اعتقال أحد أشقائه وأقاربه من المنزل، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي عليه، ما أدى إلى استشهاده.

وأضافت السلامين، خلال تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن نادي الأسير الفلسطيني تحدث عن تزايد عمليات إطلاق النار والإعدامات الميدانية خلال حملات المداهمة، مشيرة إلى استشهاد فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين، متابعة أن هذه العمليات تشمل إعدام فلسطينيين داخل منازلهم وأمام أعين عائلاتهم، إلى جانب تنفيذ عمليات دهم وتحطيم محتويات وتخريب منازل الفلسطينيين في مناطق متفرقة من شمال الضفة الغربية وجنوبها ووسطها.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى استمرار جرف الأراضي الزراعية وهدم المنشآت، موضحة أن قوات الاحتلال هدمت 8 بركسات في منطقة طبلاس بحزما شمال شرقي القدس المحتلة، بعضها مأهول بالسكان وبعضها مخصص لتربية الأغنام.

وأكدت، أن مستوطنين اعتدوا على مزارع فلسطيني في منطقة دير دبوان، قضاء رام الله، وسرقوا نحو 300 رأس من الأغنام وحصانًا عربيًا، في ظل استمرار عمليات الدهم والاعتقال وتجريف الأراضي وهدم المنشآت واعتداءات المستوطنين.