صلاح عبد العاطي: جرائم الإبادة وعرقلة المساعدات تفاقمان الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية تتواصل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرًا إلى استمرار جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ورفض تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ المدنيين في قطاع غزة يعيشون في ظل كارثة إنسانية، لافتًا إلى تحذيرات وزارة الصحة من إغلاق المستشفيات نتيجة منع دخول الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، بعد انقطاع الكهرباء لأكثر من ثلاثة أعوام، إلى جانب نقص الوقود اللازم لعمليات التشغيل.

وأضاف أن حركة المواصلات المحدودة داخل القطاع توقفت، بالتزامن مع استمرار استهداف المدنيين بالقتل والإصابات، موضحًا أن عدد الشهداء يتراوح يوميًا، في المتوسط، بين ثلاثة و10 شهداء، إلى جانب عشرات الإصابات جراء إطلاق النار وعمليات القصف والتدمير التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الضفة الغربية تشهد توسعًا في جرائم الاستيطان وإرهاب المستوطنين وإقامة البؤر الاستيطانية، إلى جانب اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية وعمليات الاعتقال التعسفي، فضلًا عن التنكيل بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ولفت إلى استمرار عمليات التهويد في القدس، وبخاصة في المسجد الأقصى، مشيرًا إلى السياسات التي تنتهجها دولة الاحتلال في الحرم الإبراهيمي، حيث يُمنع إقامة الأذان لليوم الثالث والثمانين على التوالي، إلى جانب الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى من مئات الأشخاص المتطرفين.