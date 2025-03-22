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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ماجدة خير الله: فريق مسلسل شباب امرأة لم يتعاملوا مع الأمر بجدية

ماجدة خير الله - غادة عبد الرازق
ماجدة خير الله - غادة عبد الرازق
أحمد البهى

كشفت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله عن رأيها فى مسلسل “ شباب امرأة ” ، والذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق ، ويعرض بالمارثون الرمضاني . 

وقالت ماجدة خير الله فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : لايمكن ان يكون صناع مسلسل شباب امرأة قد تعاموا مع الأمر بجدية ، فلا يمكن أن تكون تلك الحارة المصرية ، فملابس بطلة العمل علي سبيل المثال ليست منطقية ، فأي مكان علي الكوكب يحدث ذلك . 

وقالت ماجدة خير الله : تركيبة شخصية البطل فى العمل غير مناسبة فى الفيلم كان الشاب يدرس فى الأزهر وعلاقاته النسائية من المفترض انها معدومة لانه قادم من الريف ، بينما فى العمل ظهر البطل كطبيب ، فكيف له ان ينبهر بسيدة أكبر منه ، فى حين انه بالتاكيد تعامل مع نساء سواء زميلات او ممرضات أو مرضي .

ويشارك في بطولة مسلسل "شباب امرأة" إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم الفنان محمد محمود، أحمد فتحي، چوري بكر، رانيا منصور، حسن أبو الروس، يوسف عمر، شايما الشريف، طارق النهري، عمرو وهبة، داليا شوقي، ومحمود حافظ. العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.


 

الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله ماجدة خير الله شباب امرأة غادة عبد الرازق

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