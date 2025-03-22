ظلم المصطبة ..ماجدة خير الله: ريهام عبد الغفور أفضل ممثلة فى دراما رمضان l خاص

أكدت الناقدة ماجدة خير الله انها تري ان الفنانة ريهام عبد الغفور هي أفضل ممثلة فى دراما رمضان 2025 .

وقالت ماجدة خير الله فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: ريهام عبد الغفور فى رأي هي أفضل ممثلة فى دراما رمضان 2025 عن مسلسل “ ظلم المصطبة ”

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وتابعت ماجدة خير الله حديثها قائلة : ريهام عبد الغفور ممثلة هايلة ، ووشها مريح بالنسبة للمشاهد ، لانه يسمح لها بان تلعب كل الادوار ويظهر كل الانفعالات .

وتستكمل ماجدة خير الله حديثها : ريهام عبد الغفور لا يشغلها ان تظهر جميلة علي الشاشة بل تدرك انها ممثلة بالأساس ، فهي تريد ان تقدم الشخصية التى تلعبها بكل ما تحتاجه ، لذا فهي تستحق الإعجاب .

مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة من بطولة كل من ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب وبسمة.

العمل من تأليف أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة ومحمد علي .