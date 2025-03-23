اتحاد الكرة الطائرة يحدد موعد مباراة الزمالك وبتروجت في نصف نهائي كأس مصر

أخطر الاتحاد المصري للكرة الطائرة نادي الزمالك بموعد مواجهته المرتقبة أمام بتروجت في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وحدد الاتحاد يوم الجمعة 4 أبريل المقبل موعدًا لإقامة المباراة، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتقام المواجهة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويسعى فريق الزمالك للكرة الطائرة إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية لمواصلة مشواره في البطولة، وسط طموحات كبيرة من اللاعبين والجهاز الفني لمواصلة تحقيق الانتصارات والتتويج باللقب.

ويقود الفريق جهاز فني يترأسه المدير الفني البرازيلي كارلوس شوانكي، ويعاونه وليد عبد العال مدربًا عامًا، ومحمد عبد المنعم “ماركو” مدربًا مساعدًا، فيما يتولى شادي فهيم مهمة تحليل الأداء. أما على الصعيد الطبي، فيتولى أحمد سعودي مهمة طبيب الفريق، ويعمل عبد الرحمن غانم كإخصائي تأهيل، في حين يشرف حاتم قنديل على التدليك، بينما يتولى أحمد سالم التخطيط للأحمال البدنية.

ويستعد الزمالك بقوة لهذه المواجهة، حيث يواصل الفريق تدريباته بتركيز عالٍ من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل اللقاء. ويدرك الجهاز الفني أهمية المباراة، خاصة أن المنافس بتروجت يتمتع بفريق قوي وسيسعى بدوره إلى تحقيق مفاجأة والتأهل إلى النهائي.

يُذكر أن الزمالك قدم مستويات مميزة خلال البطولة حتى الآن، ويطمح إلى التتويج بالكأس لتعويض جماهيره عن أي تعثرات سابقة، في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه من إدارته وجماهيره العاشقة للكرة الطائرة