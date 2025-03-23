محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء حمام السباحة داخل مركزشباب مدينة إدفو

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مشروع إنشاء حمام السباحة داخل مركز شباب مدينة إدفو ، والذى يقع على مساحة 1500 م2 ، وبنسبة تنفيذ 75 % ، وبتكلفة إستثمارية بلغت 12 مليون جنيه حيث يتم إنشاؤه بواسطة أحد المستثمرين بنظام حق الإنتفاع لمده 11سنة ، وبإيجار شهرى تم تحديده وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة لخدمة أهالى مدينة إدفو بالكامل بواقع 500 ألف نسمة ، ومن المقرر نهوه فى بداية مايو القادم .

وأثناء جولته التفقدية برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، وناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان ، وعاطف كامل رئيس المدينة .

حمام سباحة

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية إقامة حمام السباحة بإعتباره هو الأول الوحيد داخل مركز ومدينة إدفو ليساهم فى توفير الأجواء الترفيهية للشباب ، وصقل مهاراتهم فى لعبة السباحة لتأهيلهم للمنافسة فى البطولات والمسابقات المحلية والدولية ، وسط الدعم الكبير الذى توليه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل .

ولفت المحافظ إلى أنه يتم توفير المناخ المناسب أمام الفرص الإستثمارية للعمل على زيادتها في كافة المجالات وسط العديد من التيسيرات والتسهيلات وفقاً للرؤية التي تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، للتوسع في المشروعات بمختلف قطاعات العمل بما يصب فى صالح المواطنين .

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مشاهدة إجراء عملية قسطرة للقلب لأحد الحالات المرضية بالمستشفى فى ظل توافر أحدث الأجهزة الطبية المتخصصة فى هذا المجال الطبى الدقيق .

حيث أن مستشفى النيل مدرجة بمشروعات منظومة التأمين الصحى الشامل التى تستعد المحافظة للتطبيق الفعلى لها ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتفقد الدكتور إسماعيل كمال مكونات وأقسام المستشفى الخدمات الطبية والعلاجية بها ، والتى تأتى فى ظل تقديم المحافظة للدعم الكامل للمنظومة الصحية بها لكى تؤدى رسالتها فى تقديم الرعاية لأكثر من 500 ألف نسمة بالشكل المطلوب .