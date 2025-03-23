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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة.. المشاركة بأكبر حدث بيئي.. ومتابعة لمشروعات مياه الشرب والتعليم وتوزيع وجبات للبسطاء

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه بالتنسيق مع وزارة البيئة بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد شاركت المحافظة فى الحدث البيئى العالمى السنوى المتمثل فى الإحتفال " بساعة الأرض " والذى يشهد مشاركة واسعة بمختلف دول العالم من خلال إطفاء الإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة .

https://www.elbalad.news/6521552

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، الأعمال الجارية بمدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنسبة تنفيذ 90 % ، وبتكلفة 35.5 مليون جنيه ، ومن المقرر نهوها يونيو القادم.

حدث بيئى عالمى 

https://www.elbalad.news/6520953

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية خلال شهر رمضان المعظم لمتابعة حزمة من المشروعات المتنوعة " بمختلف قطاعات العمل العام داخل مركز ومدينة إدفو ، ومن بينها مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة ، والتى يصل عدد مشروعات المبادرة الرئاسية فيها إلى 753 مشروع بتكلفة 10 مليار جنيه، لتخدم أكثر من 500 ألف نسمة بـ13 قرية رئيسية و202 تابع.

https://www.elbalad.news/6520952

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توزيع وجبة غذائية للأسر والأهالى بقرى أبو النصر والزنيقة بمركز إدفو وذلك ضمن فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية " لإنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وذلك استكمالاً للجهود المبذولة لدعم البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً . 

وكلف المحافظ بأهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية للتوسع فى تنظيم مثل هذه الفعاليات وضمان وصولها لأكبر عدد ممكن من المستفيدين لتعزيز قيم التكافل التى يمتاز بها المجتمع الأسوانى ، وخاصة خلال شهر رمضان المعظم. 

https://www.elbalad.news/6520984

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره لكافة الجهود التى تقدمها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لإدخال أجواء البهجة والسرور على الأسر الأكثر إحتياجاً والبسطاء خلال أيام شهر رمضان المعظم من خلال توفير المساعدات المتنوعة . 

وأوضح محافظ أسوان بأن ذلك يعكس المعدن الأصيل لأبناء المجتمع الأسوانى لتقديم يد العون للأسر الأولى بالرعاية فى شهر الخير بما يساهم فى توسيع قاعدة التكافل الإجتماعى ، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

https://www.elbalad.news/6520995

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم الورش التدريبية للسيدات والفتيات بالمشاغل والوحدات الإنتاجية بمختلف القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث يأتى ذلك برعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

https://www.elbalad.news/6520990

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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