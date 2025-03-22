محافظ أسوان يتفقد مشروع الإحلال والتجديد لمدرسة أبو بكر الصديق بإدفو

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، الأعمال الجارية بمدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنسبة تنفيذ 90 % ، وبتكلفة 35.5 مليون جنيه ، ومن المقرر نهوها يونيو القادم.

حيث تشهد المدرسة تنفيذ مشروع الإحلال والتجديد لها على مساحة 3218 م2 ، وتتكون من 2 مبنى لإستيعاب 1600 طالب وطالبة داخل 39 فصل دراسى ، فضلاً عن المعامل ومناهل التطوير والحاسب الآلى والمكاتب الإدارية ودورات المياه.

يأتي ذلك من أجل الوقوف ميدانياً على المشروعات الجارية بقطاع التربية والتعليم للنهوض بالمنظومة التعليمية.

المنظومة التعليمية

وأثناء جولته برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، ومحمود بدوى مدير مديرية التربية والتعليم ، والمهندس أيمن مريد نائب مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية ، وعاطف كامل رئيس المدينة .

كلف الدكتور إسماعيل كمال المسئولين بالمديرية وهيئة الأبنية التعليمية ، بضرورة الإنتهاء من إنشاء مدرسة أبو بكر الصديق لخدمة أبناء إدفو ، وليتم دخولها الخدمة بداية من العام الدراسى القادم .

وأكد المحافظ ، على الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف التعليم ، وفى ظل متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لزيادة الصروح التعليمية التى تساهم فى تقليل الكثافة الطلابية بالمدارس ، وبالتالى زيادة التحصيل الدراسى لأبنائنا الطلاب ، وهو ما يتم تنفيذه وفقاً للرؤية المتكاملة لوزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف .

فيما واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جولاته الميدانية الصباحية خلال شهر رمضان المعظم لمتابعة حزمة من المشروعات المتنوعة " بمختلف قطاعات العمل العام داخل مركز ومدينة إدفو ، ومن بينها مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة ، والتى يصل عدد مشروعات المبادرة الرئاسية فيها إلى 753 مشروع بتكلفة 10 مليار جنيه، لتخدم أكثر من 500 ألف نسمة بـ13 قرية رئيسية و202 تابع .

وقد شملت الجولة التى رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، والمهندس عامر حلاوة رئيس شركة المياه ، وعاطف كامل رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية .