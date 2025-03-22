أخبار أسوان..تكريم لحفظة القرآن الكريم.. وتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجاً

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود مديرية الطرق من خلال تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية أو بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة ”.

وأكد محافظ أسوان على أهمية الإنتهاء من أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية على الوجه الأكمل.

محافظ أسوان يتابع جهود مديرية الطرق لإستكمال خطة الرصف بنسبة 87 %

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ اسوان وفد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الشافعى صالح رئيس النادى .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على دعم المحافظة لنادى أسوان الرياضى، والذى يحتاج أيضاً إلى تكاتف الجهود من مختلف فئات المجتمع ، والوقوف صفاً واحداً لعودة الفريق الأول لكرة القدم إلى الدورى الممتاز من جديد دورى الأضواء والشهرة.

محافظ أسوان: ندعم النادي الرياضي للعودة إلى دوري الأضواء من جديد

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أنه فى ظل الأجواء الروحانية فى شهر رمضان المعظم نعمل جاهدين لإضفاء الفرحة والسرور على الأسر الأكثر إحتياجاً والبسطاء بتوفير أوجه الدعم والرعاية لهم سواء من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية أو وجبات الإفطار والسحور بإعتباره شهر الخير ، لافتاً إلى أن مصلحة المواطن الأسوانى تقع فى مقدمة أولويات العمل التنفيذي.



محافظ أسوان: توفير الدعم للأسر الأكثر احتياجا لإضفاء الفرحة عليهم في رمضان

واصل رؤساء الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن حضور الأجواء الإحتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم وذلك بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وبمناسبة شهر رمضان المعظم .

وشملت الإحتفالات تكريم 180 حافظ وحافظة بمركز كوم أمبو ، و 600 حافظ وحافظة بمركز إدفو ، و 108 حافظ وحافظة بمركز دراو .

فى أسوان .. تكريم حفظة القرآن الكريم بمدن كوم أمبو وإدفو ودراو