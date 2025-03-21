محافظ أسوان يتابع جهود مديرية الطرق لإستكمال خطة الرصف بنسبة 87 %

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود مديرية الطرق من خلال تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية أو بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأكد محافظ أسوان على أهمية الإنتهاء من أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية على الوجه الأكمل.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتلبية مطالب وإحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .

رصف الطرق

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان يتم تكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال المتعلقة بالرصف لما تحققه من عوائد إيجابية تصب فى صالح المواطن الأسوانى ، وإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بمختلف المناطق والأحياء السكنية .

وأشار الملوانى إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال رصف طريق الشلال بداية من منطقة فيله مروراً بالمتحف المفتوح للسمبوزيوم ووصولاً إلى طريق السد العالى شرق بطول 4 كم ، كما تم بالتوازى رصف شارع أبطال التحرير ، وتركيب الأنترلوك على جانبى الشارع وذلك بمدينة أسوان ، وبالتوازى جارى إستكمال أعمال الرصف للعام المالى الحالى 2024/2025 بأطوال 35 كم ، وبتكلفة 122 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 87 % .

فيما واصل رؤساء الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن حضور الأجواء الإحتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم ، والتى شملت تكريم 180 حافظ وحافظة بمركز كوم أمبو ، و 600 حافظ وحافظة بمركز إدفو ، و 108 حافظ وحافظة بمركز دراو .

ويأتى ذلك بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وبمناسبة شهر رمضان المعظم.

ومن جانبه أثنى الدكتور إسماعيل كمال على هذه المواهب المشرفة والتى أصبحت نماذج يحتذى بها وقدوة لشبابنا وأطفالنا لتحفيزهم للمشاركة فى حلقات ومسابقات حفظ القرآن الكريم والعمل بتعاليمه فى حياتهم ومستقبلهم .

وأشار إلى أن الإهتمام بتكريم حفظة القرآن الكريم يساهم فى دعم وتشجيع الأسر على تعليم أبنائها بصحيح دينهم والإلتزام بالآداب العامة والأخلاق الحميدة فى المعاملات الإنسانية المختلفة .