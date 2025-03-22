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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتفقد مشروع محطة مياه الشرب بإدفو

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية خلال شهر رمضان المعظم لمتابعة حزمة من المشروعات المتنوعة " بمختلف قطاعات العمل العام داخل مركز ومدينة إدفو ، ومن بينها مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة ، والتى يصل عدد مشروعات المبادرة الرئاسية فيها إلى 753 مشروع بتكلفة  10 مليار جنيه، لتخدم أكثر من 500 ألف نسمة بـ13 قرية رئيسية و202 تابع.

وقد شملت الجولة التى رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، والمهندس عامر حلاوة رئيس شركة المياه ، وعاطف كامل رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية .

مياه الشرب

قيام الدكتور إسماعيل كمال بتفقد مشروع محطة مياه الشرب بإدفو الجديدة ، والتى تساهم فى توفير المياه لمدينة إدفو وتوابعها ، وهى عبارة عن محطة مياه بالمآخذ وخطوط مياه ناقلة بسعة 30 ألف م٣ / يوم ، وبتكلفة قدرها 362 مليون جنيه ، وتضاف إلى الطاقة المنتجة من المحطة القائمة بقدرة 17 ألف م3 .

وشدد المحافظ على زيادة وتيرة العمل للإسراع بمعدلات التنفيذ ونهو هذا المشروع بالكامل خلال 4 أشهر لتحقيق العوائد الإيجابية منه بالشكل المطلوب .

فيما تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأعمال الجارية بمدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنسبة تنفيذ 90 % ، وبتكلفة 35.5 مليون جنيه ، ومن المقرر نهوها يونيو القادم حيث تشهد المدرسة تنفيذ مشروع الإحلال والتجديد لها على مساحة 3218 م2 ، وتتكون من 2 مبنى لإستيعاب 1600 طالب وطالبة داخل 39 فصل دراسى ، فضلاً عن المعامل ومناهل التطوير والحاسب الآلى والمكاتب الإدارية ودورات المياه.

وكلف الدكتور إسماعيل كمال المسئولين بالمديرية وهيئة الأبنية التعليمية بضرورة الإنتهاء من إنشاء مدرسة أبو بكر الصديق لخدمة أبناء إدفو ، وليتم دخولها الخدمة بداية من العام الدراسى القادم .

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