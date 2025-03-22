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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على أسعار الخضراوت فى أسواق أسوان اليوم

أسواق الخضراوات
أسواق الخضراوات
محمد عبد الفتاح

يستعرض موقع صدى البلد ، قائمة أسعار الخضراوات فى أسواق محافظة أسوان اليوم السبت 22 مارس عام 2025، وذلك على النحو التالى:

أسعار الخضراوت

وجاءت أسعار الخضراوت كالتالى :

سعر كيلو الطماطم = 5 جنيه

سعر كيلو البطاطس = 10 جنيه

البصل الأبيض = 12.5 جنيه

البصل الأحمر = 20 جنيه

الفلفل = 15 جنيه

بازلاء = 20 جنيه

الباذنجان = 10 جنيه

خيار = 15 جنيه

هذا فيما واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم الورش التدريبية للسيدات والفتيات بالمشاغل والوحدات الإنتاجية بمختلف القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث يأتى ذلك برعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

من جانبها ، أشارت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة ، إلى أن الورش التدريبية تستهدف التدريب على العرجون والجلد والكروشية بمشاغل مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو ضمن تنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعي والثقافى والتعليمي للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة .

وأوضح أن التدريبات تشمل أيضاً رفع الوعى وإكساب وتنمية المهارات بأعمال الخياطة وإستخدامات الخوص ومنتجات النخيل ، وأيضاً الرسم وأعمال الجلود والريزن والحلى والإكسسوارات والميداليات وغيرها من المنتجات اليدوية والحرفية التى تساهم فى تأهيل السيدات والفتيات وتشجيعهن لإقتحام سوق العمل الحر والتوسع فى إقامة المشروعات الإنتاجية لتوفير وإتاحة فرص العمل المناسبة والإستفادة منها فى تحسين ظروفهن الإقتصادية والمعيشية .

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توزيع وجبة غذائية للأسر والأهالى بقرى أبو النصر والزنيقة بمركز إدفو وذلك ضمن فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية " لإنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ويأتى ذلك إستكمالاً للجهود المبذولة لدعم البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً .

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