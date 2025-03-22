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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قومى المرأة بأسوان يواصل تنظيم الورش التدريبية بالمشاغل والوحدات الإنتاجية

جهود المجلس القومى للمرأة بأسوان
جهود المجلس القومى للمرأة بأسوان
محمد عبد الفتاح

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم الورش التدريبية للسيدات والفتيات بالمشاغل والوحدات الإنتاجية بمختلف القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث يأتى ذلك برعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

من جانبها أشارت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة إلى أن الورش التدريبية تستهدف التدريب على العرجون والجلد والكروشية بمشاغل مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو ضمن تنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة .

الورش التدريبية

وأوضح أن التدريبات تشمل أيضاً رفع الوعى وإكساب وتنمية المهارات بأعمال الخياطة وإستخدامات الخوص ومنتجات النخيل ، وأيضاً الرسم وأعمال الجلود والريزن والحلى والإكسسوارات والميداليات وغيرها من المنتجات اليدوية والحرفية التى تساهم فى تأهيل السيدات والفتيات وتشجيعهن لإقتحام سوق العمل الحر والتوسع فى إقامة المشروعات الإنتاجية لتوفير وإتاحة فرص العمل المناسبة والإستفادة منها فى تحسين ظروفهن الإقتصادية والمعيشية .

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توزيع وجبة غذائية للأسر والأهالى بقرى أبو النصر والزنيقة بمركز إدفو وذلك ضمن فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية " لإنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ويأتى ذلك إستكمالاً للجهود المبذولة لدعم البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً .

وكلف المحافظ بأهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية للتوسع فى تنظيم مثل هذه الفعاليات وضمان وصولها لأكبر عدد ممكن من المستفيدين لتعزيز قيم التكافل التى يمتاز بها المجتمع الأسوانى ، وخاصة خلال شهر رمضان المعظم.

من جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة أن مبادرة مطبخ المصرية يتم تنفيذها تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع مديرية الأوقاف ومؤسسة حياه كريمة ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع.

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