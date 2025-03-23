Huawei Pura X.. كيف يتميز هاتف هواوي عن منافسيه في السوق؟

أعلنت شركة هواوي عن هاتفها القابل للطي الجديد Huawei Pura X، الذي يقدم تصميما مبتكرا يتحدي المعايير التقليدية في فئة الهواتف القابلة للطي.

ما الذي يميز هاتف هواوي Huawei Pura X عن منافسيه؟

تتبع معظم الهواتف القابلة للطي مثل مثل Galaxy Z Flip أو Motorola Razr، أنماط طي رأسية الشكل، يتبع هاتف هواوي Huawei Pura X نهجا مختلفا حيث يتحدى هذا الجهاز المعايير بنسبة العرض إلى الارتفاع 16:10، مما يجعله أكثر راحة للمستخدمين عند مشاهدة الفيديوهات أو التصفح.

تصميم جديد قابل للطي



يتميز هاتف Huawei Pura X، بشاشة خارجية مربعة الشكل بقياس 3.5 بوصة، مما يوفر وصولا سريعا للإشعارات دون الحاجة لفتح الجهاز، تم تصميع المفصلات من سيائك التيتانيوم مع مقاومة للماء وفقا لمعيار IPX8، مما يعزز متانة الهاتف.

عن فتح الهاتف تنكشف شاشة OLED بحجم 6.3 بوصة أقصر ولكنها أوسع بكثير من المنافسين مثل Galaxy Z Flip 6 أو Motorola Razr 50 Ultra، وهي تتمتع بعرض أوسع 16:10 مما يجعلها أقرب إلى جهاز لوحي صغير أو جهاز iPad Mini مما يجعل مشاهدة المحتوى والتصفح وحتى تحرير المستندات أكثر راحة.

ما الذي يميز هاتف هواوي Huawei Pura X عن منافسيه؟



بطارية أكبر وكاميرات أفضل



على صعيد الأداء، يأتي هاتف Huawei Pura X، مزودا ببطارية بسعة 4720 مللي أمبير في الساعة، وهي تدعم الاستخدام المطول مع شاشات ذان معدلات التحديث عالية تصل إلى 120هرتز، كما يضم الجهاز كاميرا خلفية ثلاثيو تضم مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 8 ميجابكسل مع تكبير بصري 3.5x، مما يميز الهاتف عن منافسيه في هذا المجال.

نظام التشغيل Harmonyos 5



إلى جانب هذه الميزات، يعمل Pura X بنظام التشغيل Harmonyos 5 من هواوي، الذي يعتمد على بيئة تطبيقا داخلية خاصة بالشركة، مما يعني غياب خدمات جوجل بالكامل، كما يستخدم الهاتف معالج Kirin 9020 مع GPU Hisilicon Maleoon 920، مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 1 تيرابايت من التخزين.

يبدأ سعر Pura X في الصين من 1037 دولارا مما يجعله خيارا جذابا في سوق الهواتف القابلة للطي.