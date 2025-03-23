أحمد شلبي يكشف جانب من حياته الأسرية ويعبر عن حبه لقضاء الوقت مع ابنتيه

تحدث الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتخب لشركة "تطوير مصر"، عن جانبه الأسري وعلاقته بابنتيه حبيبة وماليكة، وذلك خلال لقائه في برنامج "بودكاست بداية" المذاع عبر قناة الحياة.

وأوضح شلبي أن لديه ابنتين، حبيبة التي تبلغ من العمر 19 عامًا، وماليكة البالغة من العمر 9 سنوات، مشيرًا إلى أن قضاء الوقت مع أسرته يُعد من أجمل الفترات في حياته.

وعبّر شلبي ، عن حرصه الدائم على متابعة يوميات ابنتيه، قائلاً: "أنا بحب جدًا الوقت اللي بقضيه مع بناتي، وببقى حريص كل يوم بليل لما بروح إن أنا أتطمن عليهم عملوا إيه في يومهم".