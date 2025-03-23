قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيه نوع جاكيت بدرة؟ .. سؤال رامز جلال اليوم بـ100 ألف جنيه
آداب دعاء ليلة القدر.. 6 أمور تضمن لك الاستجابة
رحلة عمرة و200 ألف جنيه .. مدفع رمضان يحقق أحلام البسطاء| تفاصيل
بحبك| الراقصة بدرة تستعطف رامز جلال وتؤكد: باخد فلوس أكثر من جوهرة
فقرة التليفون .. محمد رمضان يهدي مواطنا 200 ألف جنيه
عيد الفطر 2025.. موعد الإجازة وعدد أيامها في القطاعين العام والخاص
موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 التيرم الثاني .. قرار نهائي من التعليم
المفتي: التشاؤم لا أساس له في الدين.. والأبراج والتنجيم كذب وخداع
خبير مناخ: تقلبات جوية حادة في البلاد بسبب ظاهرة اللانينا
صراخ ورعب الراقصة بدرة خلال برنامج رامز إيلون مصر
بعد أنباء توقيعه مع الأهلي .. زيزو يحذف صورته بقميص الزمالك
هالة صدقي: مفاجأة فظيعة في مسلسل إش إش هتغير الأحداث.. وهذه رسالتي لمحمد سامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد شلبي يكشف جانب من حياته الأسرية ويعبر عن حبه لقضاء الوقت مع ابنتيه

أحمد شلبي
أحمد شلبي
يوسف أيمن

تحدث الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتخب لشركة "تطوير مصر"، عن جانبه الأسري وعلاقته بابنتيه حبيبة وماليكة، وذلك خلال لقائه في برنامج "بودكاست بداية" المذاع عبر قناة الحياة.

وأوضح شلبي أن لديه ابنتين، حبيبة التي تبلغ من العمر 19 عامًا، وماليكة البالغة من العمر 9 سنوات، مشيرًا إلى أن قضاء الوقت مع أسرته يُعد من أجمل الفترات في حياته.

وعبّر شلبي ، عن حرصه الدائم على متابعة يوميات ابنتيه، قائلاً: "أنا بحب جدًا الوقت اللي بقضيه مع بناتي، وببقى حريص كل يوم بليل لما بروح إن أنا أتطمن عليهم عملوا إيه في يومهم".

أحمد شلبي حياته الأسرية قضاء الوقت شلبي تطوير مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر 2025

ماذا ظهر من علامات ليلة القدر حتى الآن في ليلتي 21 و23؟.. الإفتاء توضح

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 التيرم الثاني .. قرار نهائي من التعليم

إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. موعد العطلة وعدد الأيام الرسمية للقطاعين العام والخاص

عيد الفطر 2025.. موعد الإجازة وعدد أيامها في القطاعين العام والخاص

موعد صلاة عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

موعد صلاة عيد الفطر 2025 .. وعدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

عملة مصرية

احتفالًا بعيد الفطر .. تبكير صرف معاشات أبريل 2025

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت أمس؟.. 7 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

زيزو

تعليق مفاجئ من أيمن يونس علي توقيع زيزو للأهلي

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2025 | قرار عاجل بشأن مادة التربية الرياضية

ترشيحاتنا

تطوير مصر

"تطوير مصر" تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسها وتروي قصة البداية

أحمد شلبي

أحمد شلبي يكشف جانب من حياته الأسرية ويعبر عن حبه لقضاء الوقت مع ابنتيه

جمال شعبان

هل يجب تناول أدوية السيولة بعد سن الـ 40 .. جمال شعبان يعلن المفاجأة

بالصور

خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد

خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد
خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد
خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد

وصفة مصرية لذيذة.. الفطير الشرقي بسجق المطاعم بأسهل طريقة

الفطير الشرقي بالسجق بتاع المطاعم
الفطير الشرقي بالسجق بتاع المطاعم
الفطير الشرقي بالسجق بتاع المطاعم

أضرار الفسيخ والرنجة في عيد الفطر

اضرار الفسيخ والرنجة فى عيد الفطر
اضرار الفسيخ والرنجة فى عيد الفطر
اضرار الفسيخ والرنجة فى عيد الفطر

طريقة عمل سلطة البنجر لصحة أفضل

طريقة عمل سلطة البنجر لصحة افضل
طريقة عمل سلطة البنجر لصحة افضل
طريقة عمل سلطة البنجر لصحة افضل

فيديو

اسرار أحمد السقا تكشف في حبر سري

جزء ثاني من مافيا و ركبي بتخبط في حالة واحده.. أسرار أحمد السقا |فيديو

أحمد عبدالعزيز

ملك الأفورة لقبي على السوشيال ميديا.. أحمد عبدالعزيز يكشف أسراره لأول مرة

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: حريصون على تزويد قوات الدفاع الجوي بأحدث المنظومات لحماية سماء مصر

ميرنا نور الدين

حذفت صور زوجها .. ميرنا نور الدين تحير جمهورها بتصرف مفاجئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

المزيد