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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انقلب بهم الميكروباص.. ننشر أسماء المصابين الـ12في حادث بالدقهلية

السياره
السياره
همت الحسينى

حصل " صدى البلد " على أسماء المصابين الـ12 فى حادث انقلاب ميكروباص  على طريق جمصه- بلقاس  وهم عبد الرازق عبد الهادى مصيلحى59 عاما مقيم القاهرة واصابته باشتباه كسر بالضلوع ، أحمد ممدوح توفيق 33عاما مقيم المنيا واصابته
اشتباه خلع بالكتف الأيسر، محمد صبحي شعبان 33  عاما مقيم القاهرة واصابته اشتباه كسر باليد اليسرى،محمد احمد قاسم  46 عاما مقيم الجيزة ومصاب بكدمات وسحجات ، عمرو محمد إبراهيم 44عاما مقيم القاهره  ومصاب بكدمات وسحجات.

كما أصيبت مني احمد محمد قطري 26  عاما مقيم شبراويش اجا مصابةبجروح بالوجه ، أيمن شفيق عبد المجيد 46 عاما مقيم الخانكه قليوبيه وإصابته بنزيف بالمخ واشتباه كسر بالضلوع وكسر مضاعف بالقدم اليمنى ، أشرف حافظ رمضان  50 عاما مقيم القاهرة واصابته اشتباه ما بعد الارتجاج ، كريم إبراهيم سعفان 38 عاما مقيم القاهرة وإصابته اشتياه كسر بالعمود الفقري ، أحمد محمد أحمد  27 عاما ميت غمر واصابته اشتياه كسر بالقدم اليسرى، هيثم محمد البسيوني 52 عاما  مقيم القاهره واصابته
جرح قطعي بالرأس ما بعد الارتجاج ومحمود عبدالعزيز حسن 38 عاما مقيم القاهرة. 

واصيب 12  شخصا بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث  انقلاب ميكروباص  على طريق جمصه- بلقاس أمام الرزقه بمحافظة الدقهلية.


وتلقت مديرية  أمن الدقهلية إخطارا يفيد بانقلاب ميكروباص على  طريق جمصه- بلقاس أمام الرزقا.


انتقل ضباط المباحث إلى  مكان الحادث وتببن اصابة 12 شخصا بأصابات متفرقة ما بين كسور و نزيف وكدمات جراء الحادث.


تم نقل المصابين إلى مستشفى  بلقاس لتلقى العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لإخطار  النيابة العامة.

الدقهلية جمصه بلقاس مديرية

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