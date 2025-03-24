منحة شيخ الأزهر بمناسبة عيد الفطر.. أماكن الصرف والمستحقين

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر والمشرف على بيت الزكاة والصدقات، بصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الدعم النقدي الشهري، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك 1445هـ، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المستحقة وإدخال السرور عليهم خلال العيد.

موعد صرف منحة الأزهر

وأعلن بيت الزكاة والصدقات، في بيان رسمي اليوم الإثنين 24 مارس 2025، أنه سيتم صرف الدعم النقدي عن شهر أبريل غدًا الثلاثاء 25 مارس، من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، على أن يتضمن المبلغ الإضافي المخصص لعيد الفطر لمساعدة المستحقين في تلبية احتياجاتهم خلال هذه المناسبة المباركة.

وأكد البيت أن هذا الدعم يأتي ضمن برنامج "سند"، أحد أبرز البرامج التنموية التي ينفذها، والمخصص لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا وفقًا للمصارف الشرعية للزكاة والصدقات.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم للأسر التي تواجه صعوبات معيشية، تطبيقًا لقوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (التوبة 60).

وأشار البيان إلى أن بيت الزكاة والصدقات يواصل جهوده في دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج متعددة تشمل الرعاية الصحية، والمساعدات الغذائية، والمشروعات التنموية، إيمانًا بدوره في تحقيق التكافل الاجتماعي والتخفيف من معاناة المواطنين.

ويأتي هذا القرار استمرارًا لجهود بيت الزكاة والصدقات في تقديم المساعدات المالية والعينية لمستحقيها، خاصة في المناسبات الدينية التي تتطلب مزيدًا من الدعم لمساندة الأسر الفقيرة في مواجهة أعباء المعيشة.

الدكتورة سحر نصر أمينًا عامًا لبيت الزكاة والصدقات

وكان قد أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء «بيت الزكاة والصدقات»، قرارًا بتكليف الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سابقا، مستشار شيخ الأزهر، بالعمل أمينًا عامًا لبيت الزكاة والصدقات، وتكليف اللواء عمرو لطفي، بالعمل مستشارًا لمجلس أمناء البيت، وإلغاء كل القرارات التنفيذية السابقة في هذا الاطار.

كانت الدكتورة سحر نصر، قد شغلت منصب المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، منذ عام ٢٠٢٢ وعملت خلال تلك الفترة على وضع منظومة متكاملة لتوجيه أموال الزكاة والصدقات فى مصارفها الشرعية، ومد يد العون للفقراء والمحتاجين من خلال برامج متنوعة لبيت الزكاة والصدقات من تقديم دعم نقدى شهرى وتحمل تكاليف العلاج للمرضى المحتاجين وتيسير الزواج للفتيات ودعم أصحاب الهمم من ذوى الاحتياجات الخاصة وتفريج كرب الغارمين والغارمات ومساعدة المتضررين من الكوارث الإنسانية، وجاء على رأسها مبادرة "أغيثوا غزة" التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات منذ بدء الحرب على غزة، حيث أطلق من السابع من أكتوبر 10 قوافل عملاقة لدعم أهلنا في فلسطين بمشاركة 85 دولة.



كما عملت الدكتور سحر نصر، على تطوير منظومة العمل في بيت الزكاة وتنقيح قوائم المستفيدين وزيادة أعدادهم، والوصول إلى المناطق النائية والمحافظات الحدودية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في جميع المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا.