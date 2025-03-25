جنوب سيناء في 24 ساعة.. إفطار جماعي لمستقبل وطن وأسراب الطيور المهاجرة تلفت الأنظار

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال 24 ساعة عددا من الأخبار التي رصدها موقع صدى البلد.

شارك الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء في حفل الإفطار السنوي الذي نظمه حزب مستقبل وطن تحت عنوان “مائدة وطن واحد” في منطقة السوق القديم بمدينة شرم الشيخ، بحضور الأيتام والأسر الأولى بالرعاية، ومشايخ وعواقل المحافظة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، وممثلي مختلف فئات المجتمع السيناوي.

وتقدم محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد مبارك، بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل لمحافظة جنوب سيناء، ومشروعاتها التنموية التي تسهم في تحسين مستوى معيشة أبناء المحافظة.

شهد الحفل حضور أمين الحزب بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية. وفي ختام الحفل، تم تسليم شيكات وشهادات لعدد 7 من أبناء المحافظة الفائزين برحلات عمرة من مدن طور سيناء، ورأس سدر، وأبورديس، وشرم الشيخ، ودهب. كما تم تكريم خمس أمهات مثاليات من مدن المحافظة، تقديراً لدورهن الكبير في تربية الأجيال والمساهمة في بناء المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم أوائل الطلبة الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة على مستوى المحافظة، حيث حصدت مدينة أبورديس المركز الأول في المرحلة الابتدائية، فيما فازت مدينة رأس سدر بالمركز الأول في المرحلة الإعدادية.

وفي كلمته، أعرب الدكتور خالد مبارك عن تقديره لجهود المتميزين من أمانات الحزب المختلفة، تقديراً لدورهم في خدمة المجتمع. وأكد أن هذا الحفل يعكس روح الوحدة والتكافل التي تجمع بين جميع فئات المجتمع السيناوي.

وأشار إلى أن تكريم هذه النماذج المشرفة يأتي في إطار تعزيز الروابط الاجتماعية وتقدير المساهمات الإيجابية في المجتمع، متمنياً للجميع مزيداً من التقدم والنجاح.

تعبر يوميا آلاف الطيور المهاجرة مدينة طور سيناء أثناء رحلة عودتها من افريقيا إلي اوربا مرورا بالبحر الأحمر من ناحية جبل الزيت في رحلة تستغرق شهور سنويا .

ويرصد مراقبي الطيور اماكن تجمع الطيور المهاجرة في ذلك الموسم استعدادا للدراسة البيئة لإقامة مشروع الهيدروجين الاخضر العملاق في طور سيناء .

ورصدت كاميرا موقع " صدي البلد " الاخباري اسراب الطيور المهاجرة فوق سماء طور سيناء .

شهدت مدينة طور سيناء ظاهرة طبيعية مدهشة حيث ملأت أسراب ضخمة من الطيور المهاجرة سماء المدينة، مقدمة عرضًا جويًا ساحرًا جذب أنظار السكان والزوار.

وتوافدت الطيور بأعداد كبيرة، مشكلة تشكيلات بهلوانية خلابة أضفت مشهدًا فريدًا على الأجواء.

وتُعد هذه الظاهرة حدثًا سنويًا، حيث تعبر الطيور المهاجرة سماء المنطقة خلال رحلتها الموسمية، متخذة من سيناء محطة استراحة طبيعية في طريقها إلى وجهتها.

ويحرص العديد من محبي الطبيعة وعشاق الطيور على متابعة هذه اللحظات النادرة، التي تضيف طابعًا جماليًا مميزًا للمدينة .

وقال عبد الباسط سعود أحد خبراء مراقبة الطيور المهاجرة بجنوب سيناء إن هناك مراقبة كبير في محطات منتشرة علي كل ربوع طور سيناء لمراقبة الطيور المهاجرة وتحديد أماكن تواجدها ورصدها بكل أنواعها .