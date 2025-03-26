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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| مشاكل تؤدي لـ اهتزاز السيارة عند الضغط على الفرامل.. تصميم فريد لميتسوبيشي باجيرو 2026

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن أحدث السيارات.

شعور مزعج أن تهتز سيارتك عند الضغط علي الفرامل، ويحدث ذلك الاهتزاز عند الضغط علي الفرامل أثناء القيادة، بالاضافة إلي ان هناك سيارات مزودة بفرامل قرصية أمامية أو رباعية العجلات.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من الطرازات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

لطالما كانت سيارة ميتسوبيشي “باجيرو إيفولوشن” رمزًا لأداء سيارات الدفع الرباعي الفاخرة، ولكنها للأسف لم تحظَ بانتشار واسع إلا في اليابان.

أخبار السيارات اهتزاز السيارة سوزوكي ألتو شيفروليه أوبترا سيارة موفرة للوقود ميتسوبيشي باجيرو 2026

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