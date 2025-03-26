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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اجتماع تنسيقي بجامعة عين شمس لمناقشة معايير الاعتماد القومي

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
حسام الفقي

اجتمع الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بوكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب ومديري الإدارات التابعة للقطاع، وذلك للإعداد لزيارة الاعتماد القومي للجامعة، والمقررة خلال الفترة من 13 إلى 17 من أبريل القادم.

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، على الأهمية القصوى لهذه الزيارة، مشيرًا إلى أنها تمثل محطةً هامةً في مسيرة الجامعة نحو التميز والجودة الشاملة.

وأضاف أن حصول جامعة عين شمس على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هو هدف استراتيجي تسعى الجامعة لتحقيقه بتضافر جهود جميع منتسبيها.

وقدمت الدكتورة سافيناز الحبشي، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، والمشرفة على ملف تقدم جامعة عين شمس للاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عرضًا لمعايير الاعتماد، موضحةً دور قطاع التعليم والطلاب، بالإضافة إلى مؤشرات ومحاور زيارة الاعتماد القومي للجامعة.

كما ألقت الأستاذة الدكتورة منى عبد العال الزاهري، مدير مركز تطوير التعليم، الضوء على معيار التعليم، وما يتضمنه من عناصر العملية التعليمية أكاديميًا وبشريًا وماديًا وتنظيميًا.

وأشارت الأستاذة الدكتورة هالة مشير، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشؤون التعليم والطلاب، إلى المعيار الخاص بالطلاب والخريجين، موضحةً سياسات جذب الطلاب، والأنشطة الطلابية، والحياة الجامعية، ومشاركة الطلاب في صنع القرار، بالإضافة إلى دعمهم أكاديميًا ومهنيًا.

وقد تم تكليف الأستاذ إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، بمراجعة وتيسير كافة الإجراءات الخاصة بالجودة من خلال جميع إدارات قطاع التعليم والطلاب والكليات.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تقديم جميع سبل الدعم لكليات ومعاهد الجامعة، فيما يختص بضمان جودة التعليم والتأهيل للاعتماد، من خلال التواصل الدائم مع الكليات، وعقد زيارات الدعم الفني والمتابعة، وتقييم الأداء، والمحاكاة، وتقديم الدورات التدريبية وورش العمل، ومراجعة الخطط الاستراتيجية للكليات، والتحقق من مدى اتساقها مع الخطة الاستراتيجية للجامعة.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس شئون التعليم والطلاب

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