«عمتي القوية والمفترية».. منة فضالي توجّه رسالة طريفة لإلهام شاهين

وجّهت الفنانة منة فضالي رسالة حب إلى الفنانة إلهام شاهين، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، وعلّقت قائلة: "عمتي اعتماد الهواري قوية ومفتريه، قعدتنا عندها علشان تتسلى علينا! بتعملي كده ليه يا عمتي؟ وأمي أفعى اللداغ... أقصد نافع الدباغ، غلبانة مش قدك، بس الجارحي هيجيب لنا حقنا. النجمة القمر اللي بموت فيها بجد ومن زمان، إلهام شاهين، بحبك يا أحلى اعتماد."

وتخوض الفنانة منة فضالي السباق الرمضاني لهذا العام من خلال مسلسل "سيد الناس"، حيث تشارك في بطولة العمل إلى جانب نخبة من نجوم الدراما المصرية.

أبطال مسلسل "سيد الناس"

يشارك في بطولة "سيد الناس" كل من: عمرو سعد، إلهام شاهين

سلوى عثمان، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم

خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس ، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحي

المسلسل من إخراج وقصة محمد سامي، ومن تأليف ورشة قلم.