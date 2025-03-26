الجيش السوداني يحرر عددا من الضباط والمدنيين بعد استعادته مناطق واسعة بالخرطوم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن الجيش السوداني نجح في تحرير عدد من الضباط والمدنيين بعد استعادته السيطرة على مناطق واسعة في ولاية الخرطوم، وإنهاء سيطرة الدعم السريع عليها.

وسيطر الجيش السوداني، على منطقة "الجديد الثورة" جنوب الخرطوم ويتقدم نحو جسر سوبا من الناحية الغربية، كما سيطر الجيش السوداني على الميناء البري بحي الصحافة بالخرطوم.

ونجح سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني في السيطرة على مباني كلية الهندسة بجامعة السودان وحي النزهة بالخرطوم، كما سيطر الجيش السوداني على مقر اللواء الأول مدرعات في الباقير جنوبي الخرطوم.

وأوضحت القناة أن عناصر الدعم السريع تغادر الأحياء التي كانت تتمركز فيها شرق الخرطوم وتوجهت نحو منطقة خزان جبل أولياء جنوبا.