محافظ الأسكندرية يوجه بتكثيف الجهود لرفع كفاءة الطرق

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وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بتكثيف الجهود لرفع كفاءة الطرق بنطاق الأحياء لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.



وتنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية ، قام حي الجمرك بإعادة الشيء لأصله بوضع طبقة الأساس بشارعي" أبو حنيفة وخطاب " وذلك عقب الانتهاء من مشروع الصرف الصحي، وتركيب البلاط بشارعي الإمام على وسيدي عماد وأمام مدرسة فاطمة محمود، وذلك عقب الانتهاء من إصلاح هبوط أرضي ناتج عن كسر ماسورة مياه.



وتابعت مديرية الطرق والمرافق بالتنسيق مع حي وسط ، أعمال إعادة الشئ لأصله بعدة شوارع بمنطقة محرم بك بنطاق الحي ، بعد انتهاء شركة المياه من أعمالها لتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.



وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري ونظافة البيئة، نفذ حي غرب بالتنسيق مع شركة نهضة مصر ،حملات نظافة وتجريف ورفع 40 طنا من الأتربة والرديم من محور المحمودية وأمام مستشفي صدر كوم الشقافة وشارع ابن طولون.