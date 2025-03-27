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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حماية المنافسة يوافق على قرارات إخطار التركزات الاقتصادية لإحدى الشركات

جهاز حماية المنافسة
جهاز حماية المنافسة
ولاء عبد الكريم

وافقت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الموافقة على الطلب المقدم من إحدى الشركات على الاستحواذ علي نسبة 100% من أحد الشركات المحدودة.

قال تقرير صادر عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم، إنه وافق على طلب إحدى الشركات للاستحواذ على إحدى الشركات المحدودة.

وبموجب الموافقة يمكن للشركة التأثير المادي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 27 فبراير 2025.

قال تقرير صادر عن الجهاز والذي يتضمن اختصاصه بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وإصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.

حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إخطار التركزات الاقتصادية اخبار مصر مال واعمال طلبات الاستحواذ

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