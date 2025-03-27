ماكرون: سنرد على الرسوم الأمريكية بالمثل وسنجري محادثات جديدة مع ترامب بشأنها

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده سترد على الرسوم الأمريكية بالمثل وسنجري محادثات جديدة مع ترامب بشأنها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وذكر ماكرون، أنّ رسوم ترامب الجمركية تخلق الكثير من عدم اليقين وهو أمر غير مفيد.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن هناك مقترحًا لنشر قوة أوروبية مسلحة في أوكرانيا يمكنها التدخل والرد إذا شنت روسيا هجومًا جديدًا.

وأوضح أن هذا الانتشار سيكون مرتبطًا باتفاق سلام محتمل، وأنه يستهدف ضمان استقرار المدن المهمة وتأمينها من أي تهديد عسكري مستقبلي.

جاءت هذه التصريحات عقب لقاء ماكرون بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك قبل انعقاد قمة في باريس، الخميس، بحضور ممثلين عن نحو 30 دولة لمناقشة فكرة إرسال هذه القوة إلى أوكرانيا.