فرص سقوط الأمطار .. تعرف على طقس الأربعاء 5 نوفمبر 2025

تشهد تلك الأيام اهتمامًا متزايدًا من المواطنين بمتابعة أحوال الطقس وتوقعات سقوط الأمطار، خاصة مع تقلبات الأجواء التي تميز فصل الخريف، حيث يسعى الجميع لمعرفة حالة الطقس قبل الخروج من المنزل لاتخاذ احتياطاتهم اللازمة سواء أثناء التنقل أو أداء الأعمال اليومية، ومع تزايد احتمالات سقوط الأمطار على بعض المناطق، تزداد رغبة المواطنين في متابعة النشرات الجوية أولًا بأول لضمان السلامة وتجنب المفاجآت المناخية أثناء السير أو القيادة على الطرق، لذلك سنرصد خلال السطور التالية اهم ما جاء في نشرة الأحوال الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن اليوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025.

طقس خريفي مائل للحرارة غدًا

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، الموافق 5 نوفمبر، طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون معتدل الحرارة في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره.

طقس معتدل وأمطار خفيفة على الإسكندرية

من المنتظر أن تشهد محافظة الإسكندرية طقسًا خريفيًا معتدلًا نهارًا، مائلًا للبرودة في ساعات الليل المتأخرة، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة ورياح، وتكوُّن شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية للمحافظة.

شبورة كثيفة على الطرق

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة تتكون في الساعات الأولى من الصباح، من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

أمطار ورياح على السواحل الشمالية

تشير التوقعات إلى فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

فرص ضعيفة للأمطار على القاهرة الكبرى

تتوقع الهيئة فرصًا ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 20% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى

العظمى 30 درجة، الصغرى 21 درجة.

الإسكندرية

العظمى 27 درجة، الصغرى 20 درجة.