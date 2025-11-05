قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار مفاجئ من ترامب.. لماذا هدد بقصف نيجيريا وأغضب البنتاجون؟ |تفاصيل
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025
الحضري: توقع هوية بطل السوبر المصري أمر صعب والأداء متقارب بين الفرق الأربعة
أجواء خريفية مائلة للبرودة..حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
اتفاقية مياه بين بغداد وأنقرة… جدل حول منح صلاحيات أوسع لتركيا
الفريق أول صقر: القوات المسلحة تمتلك كل خيارات الردع لحماية أمن مصر
وزير الدفاع: مصر اختارت طريق السلام وجعلته خيارها الإستراتيجي الأول
الداخلية تواصل فعاليات "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المواطنين بأسعار مخفضة
رحيم ابتلعته المياه.. انتشال جثة صغير من ترعة المنصورية بعد اختفائه
سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار الـ21
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 66 قتيلا و26 مفقودا
فرص سقوط الأمطار .. تعرف على طقس الأربعاء 5 نوفمبر 2025

ولاء خنيزي

تشهد تلك الأيام اهتمامًا متزايدًا من المواطنين بمتابعة أحوال الطقس وتوقعات سقوط الأمطار، خاصة مع تقلبات الأجواء التي تميز فصل الخريف، حيث يسعى الجميع لمعرفة حالة الطقس قبل الخروج من المنزل لاتخاذ احتياطاتهم اللازمة سواء أثناء التنقل أو أداء الأعمال اليومية، ومع تزايد احتمالات سقوط الأمطار على بعض المناطق، تزداد رغبة المواطنين في متابعة النشرات الجوية أولًا بأول لضمان السلامة وتجنب المفاجآت المناخية أثناء السير أو القيادة على الطرق، لذلك سنرصد خلال السطور التالية اهم ما جاء في نشرة الأحوال الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن اليوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025.

طقس خريفي مائل للحرارة غدًا

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، الموافق 5 نوفمبر، طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون معتدل الحرارة في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره.

طقس معتدل وأمطار خفيفة على الإسكندرية

من المنتظر أن تشهد محافظة الإسكندرية طقسًا خريفيًا معتدلًا نهارًا، مائلًا للبرودة في ساعات الليل المتأخرة، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة ورياح، وتكوُّن شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية للمحافظة.

شبورة كثيفة على الطرق

 وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة تتكون في الساعات الأولى من الصباح، من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

أمطار ورياح على السواحل الشمالية

تشير التوقعات إلى فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

فرص ضعيفة للأمطار على القاهرة الكبرى

 تتوقع الهيئة فرصًا ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 20% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى

العظمى 30 درجة، الصغرى 21 درجة.

الإسكندرية

 العظمى 27 درجة، الصغرى 20 درجة.

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

الصين تعلن مد تعليق الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الأمريكية

الصين تعلن مد تعليق الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الأمريكية

زهران ممداني

عمدة لندن يهنئ زهران ممداني على فوزه بمنصب نيويورك: حملته تاريخية

الذهب يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوع وسط اضطرابات حادة بأسواق الأسهم

الذهب يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوع وسط اضطرابات حادة بأسواق الأسهم

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

