قرار مفاجئ من ترامب.. لماذا هدد بقصف نيجيريا وأغضب البنتاجون؟ |تفاصيل
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025
الحضري: توقع هوية بطل السوبر المصري أمر صعب والأداء متقارب بين الفرق الأربعة
أجواء خريفية مائلة للبرودة..حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
اتفاقية مياه بين بغداد وأنقرة… جدل حول منح صلاحيات أوسع لتركيا
الفريق أول صقر: القوات المسلحة تمتلك كل خيارات الردع لحماية أمن مصر
وزير الدفاع: مصر اختارت طريق السلام وجعلته خيارها الإستراتيجي الأول
الداخلية تواصل فعاليات "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المواطنين بأسعار مخفضة
رحيم ابتلعته المياه.. انتشال جثة صغير من ترعة المنصورية بعد اختفائه
سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار الـ21
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 66 قتيلا و26 مفقودا
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 5-11-2025

ولاء عبد الكريم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي الكويتي  47.35 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في التنمية الصناعية  47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الشركة المصرفية  47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول  47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي    47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار  في بنك فيصل  47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار  في بنك القاهرة  47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار  في البنك العربي الافريقي   47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار  في كريدي أجريكول   47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار  مقابل الجنيه في بنك قناة السويس   47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

