سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 5-11-2025

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي الكويتي 47.35 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في التنمية الصناعية 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الشركة المصرفية 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.