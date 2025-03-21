ماكرون يزور القاهرة من أجل غزة

كشفت قناة القاهرة الإخبارية أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرتقبة إلى مصر يومي السابع والثامن من أبريل المقبل، كخطوة دبلوماسية مهمة لمناقشة القضايا الإقليمية العالقة، وعلى رأسها الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة.



وأوضحت القناة أن الزيارة الزيارة تكتسب أهمية خاصة، نظرًا لموقف فرنسا الرافض للاستيطان الإسرائيلي والداعي إلى وقف فوري للأعمال القتالية.



كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ختام قمة أوروبية ببروكسل، عن عقد قمة في باريس يوم 27 مارس، ستضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحلفاء كييف، بهدف تعزيز الدعم الدولي لأوكرانيا في مواجهة الحرب المستمرة مع روسيا.

وقال ماكرون: "سنعقد القمة الخميس المقبل بهدف تجديد الالتزام الصريح مع تفاصيل أكثر حول دعم أوكرانيا على المدى القصير"، مؤكدًا أن الاجتماع سيشمل مناقشات موسعة حول المساعدات العسكرية والدبلوماسية المقدمة لكييف، بالإضافة إلى استراتيجيات تعزيز صمودها في مواجهة التحديات الراهنة.

من جانبه، كشف زيلينسكي، الأربعاء، أنه يتواصل يوميًا مع الرئيس الفرنسي، مشيرًا إلى زيارة مرتقبة له إلى باريس الأسبوع المقبل. وأوضح أن زيارته ستشمل لقاءات مع كبار المسؤولين الفرنسيين، لبحث مستجدات الحرب والدعم العسكري والدبلوماسي الذي توفره فرنسا لكييف، في إطار الجهود الغربية المستمرة لتعزيز موقف أوكرانيا.

اجتماعات في السعودية

وفي سياق آخر، أعلن زيلينسكي، الخميس، أن فريقًا من أوكرانيا وآخر من الولايات المتحدة سيجتمعان في السعودية، يوم الاثنين المقبل، في اجتماع منفصل عن المباحثات الأمريكية الروسية، ما يشير إلى استمرار الجهود الدبلوماسية الدولية لبحث تداعيات الحرب ومساعي تحقيق تقدم على صعيد الحلول السياسية.