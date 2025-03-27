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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إطلاق سماعات هواوي HUAWEI FreeArc كأول سماعات أذن مفتوحة

HUAWEI FreeArc
HUAWEI FreeArc
شيماء عبد المنعم

طرحت شركة هواوي الصينية، أول سماعات أذن مفتوحة لها مع خطافات الأذن HUAWEI FreeArc، للبيع في سوق الإمارات.

تتميز سماعات هواوي الجديدة HUAWEI FreeArc، بتصميم C-bridge المفتوح مع خطافات أذن مبتكرة، يجمع بين الهندسة المتطورة والراحة المثالية، كما تقدم هذه السماعات تجربة صوتية فريدة مع صوت جهيري نابض مما يوفر راحة استثنائية في جميع الظروف.

مميزات سماعات هواوي الجديدة HUAWEI FreeArc

- تقدم سماعات HUAWEI FreeArc تجربة صوتية غنية ودقيقة، مع مسرح صوتي واسع وصوت متوازن بدقة.

- تتميز سماعات الأذن HUAWEI FreeArc بمحرك كبير محرك 17 مم × 12 مم، يحسن جودة الصوت ويقدم تفاصيل دقيقة في الموسيقى.

- تقدم هذه السماعات جودة صوت استثنائية على الرغم من كونها سماعات أذن مفتوحة من الخلف.

- تتمتع السماعة بتصميم مفتوح من الخلف توضع فوق طبلة الأذن، مما يسمح للمستخدمين بسماع البيئة المحيطة بالإضافة إلى الموسيقى.

- تزن السماعة 8.9 جرام فقط، وهي خفيفة ومريحة للارتداء لفترات طويلة.

مميزات سماعات هواوي الجديدة HUAWEI FreeArc

- صممت السماعات لتبقى ثابتة في مكانها، مما يضمن الراحة والثبات أثناء ممارسة الرياضة أو الجري.

- يبلغ حجم علبة الشحن 67.8 × 67.8 × 26.5 مم، مما يجعلها صغيرة نسبيا مقارنة ببعض المنافسين.

- تزن العلبة 67 جراما، مما يجعلها خفيفة الوزن وسهلة الحمل.

- تتميز العلبة بمنفذ USB-C لسهولة الشحن.

- تدوم سماعات الأذن لمدة 7 ساعات من الاستماع المتواصل لكل سماعة.

- توفر العلبة شحنا إضافيا يصل إلى 28 ساعة من الاستماع، مما يعني إمكانية استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة طوال اليوم.

- تتميز سماعات الأذن بأنها مقاومة للغبار والماء وفقا لمعيار IP57 مما يتيح الصمود تحت الماء حتي عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة، هذا يعني أنها محمية من الرطوبة والعوامل الخارجية، مما يجعلها مناسبة للاستخدام أثناء التمرين أو في الطقس الممطر.

- تدعم سماعات الأذن التحكم بالإيماءات، مثل التمرير لرفع أو خفض مستوى الصوت، والنقر المزدوج لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتا.

- يتطلب تثبيت تطبيق Huawei AI Life على هاتفك للاستفادة من ميزات إضافية مثل تخصيص إعدادات الصوت وتحسينات الأداء.

- تتوفر سماعات HUAWEI FreeArc بألوان متعددة، بما في ذلك الأسود والأبيض والأخضر.

- تتوفر HUAWEI FreeArc في متاجر هواوي الرسمية في الإمارات مقابل سعر حوالي 399 درهم إماراتي.

هواوي سماعات هواوي HUAWEI FreeArc سماعات هواوي الجديدة

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